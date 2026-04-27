Rugby France Argentine Stade de France Saint-Denis

Saint-Denis

Rugby France Argentine

Stade de France Avenue Jules Rimet Saint-Denis Seine-Saint-Denis

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-21

fin : 2026-11-21

Date(s) :

2026-11-21

Pour ce dernier match de l’automne, les Bleus retrouveront le Stade de France et affronteront l’Argentine.

>>> Prochainement en vente.

.

Stade de France Avenue Jules Rimet Saint-Denis 93200 Seine-Saint-Denis Île-de-France

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Rugby France vs Argentina

For their final match of the autumn, Les Bleus will return to the Stade de France to face Argentina.

>>> Tickets on sale soon.

L’événement Rugby France Argentine Saint-Denis a été mis à jour le 2026-04-24 par Agence POP Plaine commune vous Ouvre ses Portes