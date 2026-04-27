Rugby France Argentine Stade de France Saint-Denis
Rugby France Argentine Stade de France Saint-Denis samedi 21 novembre 2026.
Saint-Denis
Rugby France Argentine
Stade de France Avenue Jules Rimet Saint-Denis Seine-Saint-Denis
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-21
fin : 2026-11-21
Date(s) :
2026-11-21
Pour ce dernier match de l’automne, les Bleus retrouveront le Stade de France et affronteront l’Argentine.
>>> Prochainement en vente.
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Stade de France Avenue Jules Rimet Saint-Denis 93200 Seine-Saint-Denis Île-de-France
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English : Rugby France vs Argentina
For their final match of the autumn, Les Bleus will return to the Stade de France to face Argentina.
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L’événement Rugby France Argentine Saint-Denis a été mis à jour le 2026-04-24 par Agence POP Plaine commune vous Ouvre ses Portes
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