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Rugby : RCC / Nissan Colombiers, Stade de la montée de Silhol, Alès

dimanche 27 septembre 2026 · Stade de la montée de Silhol · Alès

Rugby : RCC / Nissan Colombiers, Stade de la montée de Silhol, Alès

Informations pratiques

Début
dimanche 27 septembre 2026
Fin
dimanche 27 septembre 2026
Lieu
Stade de la montée de Silhol
Adresse
Chemin de Sauvezon, 30100 Alès
Ville
30100 Alès
Département
Gard
Tarif
Voir sur place

Rugby : RCC / Nissan Colombiers Dimanche 27 septembre, 13h30 Stade de la montée de Silhol Gard

Voir sur place

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-27T13:30:00+02:00 – 2026-09-27T17:30:00+02:00
Fin : 2026-09-27T13:30:00+02:00 – 2026-09-27T17:30:00+02:00

– 13h30, équipe Réserve 1
– 15h, championnat de Régionale 1.

Stade de la montée de Silhol Chemin de Sauvezon, 30100 Alès Alès 30100 Gard Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://www.rugbyclubcevenol.com »}]
Championnat de Régionale 1 Rugby Championnat

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