AGENDA · Alès
Rugby : RCC / Nissan Colombiers, Stade de la montée de Silhol, Alès
dimanche 27 septembre 2026 · Stade de la montée de Silhol · Alès
Informations pratiques
Rugby : RCC / Nissan Colombiers Dimanche 27 septembre, 13h30 Stade de la montée de Silhol Gard
Voir sur place
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-27T13:30:00+02:00 – 2026-09-27T17:30:00+02:00
Fin : 2026-09-27T13:30:00+02:00 – 2026-09-27T17:30:00+02:00
– 13h30, équipe Réserve 1
– 15h, championnat de Régionale 1.
Stade de la montée de Silhol Chemin de Sauvezon, 30100 Alès Alès 30100 Gard Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://www.rugbyclubcevenol.com »}]
Championnat de Régionale 1 Rugby Championnat
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