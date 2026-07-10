Rumba flamenco Rue Saint-Pierre le Vif Sens

Informations pratiques

Sens

Rumba flamenco

Rue Saint-Pierre le Vif La Scène Sens Yonne

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-01-16 21:00:00

fin : 2027-01-16

Date(s) :

2027-01-16

L’Espagne est à l’honneur !

Flamenco, Rumba Flamenca et éclats de passion réunissent quatre artistes dans une énergie vive et généreuse.

Entre danse, musique et chant, ils créent un moment vibrant où l’émotion circule entre la scène et le public.

A la danse Anna FLAMENCA et Annabelle RICHEFEU

Au chant Javi AMOSTA

Et à la guitare et au chant Dorian EL GORDILLO

Une invitation au voyage, à la fête et au partage. .

Rue Saint-Pierre le Vif La Scène Sens 89100 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 96 45 03

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English : Rumba flamenco

L’événement Rumba flamenco Sens a été mis à jour le 2026-07-31 par OT Sens et Sénonais