Rumba flamenco Rue Saint-Pierre le Vif Sens
samedi 16 janvier 2027 · Rue Saint-Pierre le Vif · Sens
Informations pratiques
Sens
Rumba flamenco
Rue Saint-Pierre le Vif La Scène Sens Yonne
Tarif : – – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-01-16 21:00:00
fin : 2027-01-16
Date(s) :
2027-01-16
L’Espagne est à l’honneur !
Flamenco, Rumba Flamenca et éclats de passion réunissent quatre artistes dans une énergie vive et généreuse.
Entre danse, musique et chant, ils créent un moment vibrant où l’émotion circule entre la scène et le public.
A la danse Anna FLAMENCA et Annabelle RICHEFEU
Au chant Javi AMOSTA
Et à la guitare et au chant Dorian EL GORDILLO
Une invitation au voyage, à la fête et au partage. .
Rue Saint-Pierre le Vif La Scène Sens 89100 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 96 45 03
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English : Rumba flamenco
L’événement Rumba flamenco Sens a été mis à jour le 2026-07-31 par OT Sens et Sénonais
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