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AGENDA · Sens

Rumba flamenco Rue Saint-Pierre le Vif Sens

samedi 16 janvier 2027 · Rue Saint-Pierre le Vif · Sens

Informations pratiques

Début
samedi 16 janvier 2027
Fin
samedi 16 janvier 2027
Heure de début
21:00:00
Lieu
Rue Saint-Pierre le Vif
Adresse
La Scène
Ville
89100 Sens
Département
Yonne
Tarif
Tarif de base plein tarif Tarif de base

Sens

Rumba flamenco

Rue Saint-Pierre le Vif La Scène Sens Yonne

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-01-16 21:00:00
fin : 2027-01-16

Date(s) :
2027-01-16

L’Espagne est à l’honneur !

Flamenco, Rumba Flamenca et éclats de passion réunissent quatre artistes dans une énergie vive et généreuse.
Entre danse, musique et chant, ils créent un moment vibrant où l’émotion circule entre la scène et le public.

A la danse Anna FLAMENCA et Annabelle RICHEFEU
Au chant Javi AMOSTA
Et à la guitare et au chant Dorian EL GORDILLO

Une invitation au voyage, à la fête et au partage.   .

Rue Saint-Pierre le Vif La Scène Sens 89100 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 96 45 03 

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English : Rumba flamenco

L’événement Rumba flamenco Sens a été mis à jour le 2026-07-31 par OT Sens et Sénonais

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