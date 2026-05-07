Savigny-sur-Braye

RV aux jardins au Château de Frétay à Savigny-sur-Braye

3 hameau de Fretay Savigny-sur-Braye Loir-et-Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-06-07 10:00:00

fin : 2026-06-07 18:00:00

Date(s) :

2026-06-07

Les visiteurs retrouvent également les univers qui font l’âme du lieu le potager aphrodisiaque et ses plantes étonnantes, le jardin blanc, la cabane en osier vivant, la roseraie, ou encore le labyrinthe en forme de feuille d’acanthe.

RV aux jardins Château de Frétay. Au Château de Frétay, le potager décoratif s’étend sur près d’un hectare, comme une promenade vivante où se mêlent nature, création et poésie. Pensé comme un jardin à découvrir autant qu’à contempler, il évolue chaque année au fil des inspirations. Parmi les nouveautés de cette saison, deux pyramides à fraisiers viennent enrichir le parcours elles accueillent à elles seules 400 plants de fraises, promesse d’une récolte généreuse et gourmande.

Autre création majeure le jardin d’ombre, un espace intime et apaisant, orné de mousses, de fougères et de plantes aimant la fraîcheur. On y trouve un banc, le murmure d’un point d’eau et une atmosphère douce, propice à la rêverie et au repos. .

3 hameau de Fretay Savigny-sur-Braye 41360 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 6 83 85 66 35

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English :

Visitors will also find the worlds that make up the soul of the site: the aphrodisiac vegetable garden with its astonishing plants, the white garden, the living wicker hut, the rose garden and the acanthus leaf maze.

L’événement RV aux jardins au Château de Frétay à Savigny-sur-Braye Savigny-sur-Braye a été mis à jour le 2026-05-07 par OT de Vendome Territoires Vendomois