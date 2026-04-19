Rythme signé Philharmonie de Paris Paris
Rythme signé Philharmonie de Paris Paris dimanche 6 juin 2027.
Distribution
Association Orange Platine
Amateurs d’Île-de-France
Un orchestre d’un nouveau genre compose en direct une musique percussive improvisée : une création éphémère basée sur des boucles rythmiques qui invite à la danse.
Le dimanche 06 juin 2027
de 15h00 à 17h00
payant Public jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2027-06-06T18:00:00+02:00
fin : 2027-06-06T20:00:00+02:00
Date(s) : 2027-06-06T15:00:00+02:00_2027-06-06T17:00:00+02:00
Philharmonie de Paris 221 Av. Jean Jaurès 75019 Paris
Métro -> 5 : Porte de Pantin (Paris) (29m)
Bus -> 75151 : Porte de Pantin (Paris) (29m)
Vélib -> Cité de la Musique (83.81m)
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