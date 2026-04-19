Rythme signé Philharmonie de Paris Paris

Distribution

Association Orange Platine

Amateurs d’Île-de-France

Un orchestre d’un nouveau genre compose en direct une musique percussive improvisée : une création éphémère basée sur des boucles rythmiques qui invite à la danse.

Le dimanche 06 juin 2027

de 15h00 à 17h00

payant Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2027-06-06T18:00:00+02:00

fin : 2027-06-06T20:00:00+02:00

Date(s) : 2027-06-06T15:00:00+02:00_2027-06-06T17:00:00+02:00

Philharmonie de Paris 221 Av. Jean Jaurès 75019 Paris

Métro -> 5 : Porte de Pantin (Paris) (29m)

Bus -> 75151 : Porte de Pantin (Paris) (29m)

Vélib -> Cité de la Musique (83.81m)

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