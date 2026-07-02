Saburo Teshigawara, Auditorium de Bordeaux, Bordeaux
dimanche 20 septembre 2026 · Auditorium de Bordeaux · Bordeaux
Informations pratiques
Saburo Teshigawara Dimanche 20 septembre, 19h00 Auditorium de Bordeaux Gironde
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T19:00:00+02:00 – 2026-09-20T20:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T19:00:00+02:00 – 2026-09-20T20:30:00+02:00
Danse
Danseur et chorégraphe japonais, Saburo Teshigawara développe depuis plus de vingt ans le projet d’une danse épurée qui épouse le son. Dans un entretien avec sa complice de longue date Rihoko Sato, il avoue : « Nous respirons la musique pour laisser chaque partie de notre corps entrer en contact avec elle ». Sur les sonates pour violon seul de Bach et de Bartók, les corps se cambrent et se tordent, seuls ou à l’unisson. Une danse aérienne qui trace un chemin vers l’essentiel.
Dans le cadre du festival Cadences.
Coréalisation Théâtre Olympia, Arcachon, scène conventionnée d’intérêt national, Opéra National de Bordeaux.
Programme
Jean-Sébastien Bach, Partita pour violon seul en ré mineur BWV 1004
Béla Bartók, Sonate pour violon seul
Auditorium de Bordeaux 8 – 13 Cours Georges Clemenceau, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Centre ville Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.opera-bordeaux.com/event/692110-saburo-teshigawara »}] [{« link »: « https://www.opera-bordeaux.com/danse-saburo-teshigawara-83871 »}]
Bach – Bartók | Rihoko Sato Danse
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