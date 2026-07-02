Saburo Teshigawara, Auditorium de Bordeaux, Bordeaux

Informations pratiques

Saburo Teshigawara Dimanche 20 septembre, 19h00 Auditorium de Bordeaux Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T19:00:00+02:00 – 2026-09-20T20:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T19:00:00+02:00 – 2026-09-20T20:30:00+02:00

Danse

Danseur et chorégraphe japonais, Saburo Teshigawara développe depuis plus de vingt ans le projet d’une danse épurée qui épouse le son. Dans un entretien avec sa complice de longue date Rihoko Sato, il avoue : « Nous respirons la musique pour laisser chaque partie de notre corps entrer en contact avec elle ». Sur les sonates pour violon seul de Bach et de Bartók, les corps se cambrent et se tordent, seuls ou à l’unisson. Une danse aérienne qui trace un chemin vers l’essentiel.

Dans le cadre du festival Cadences.

Coréalisation Théâtre Olympia, Arcachon, scène conventionnée d’intérêt national, Opéra National de Bordeaux.

Programme

Jean-Sébastien Bach, Partita pour violon seul en ré mineur BWV 1004

Béla Bartók, Sonate pour violon seul

En savoir plus

Auditorium de Bordeaux 8 – 13 Cours Georges Clemenceau, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Centre ville Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.opera-bordeaux.com/event/692110-saburo-teshigawara »}] [{« link »: « https://www.opera-bordeaux.com/danse-saburo-teshigawara-83871 »}]

Bach – Bartók | Rihoko Sato Danse