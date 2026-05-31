Vernissage de l’exposition « Mériadeck, mot de passe pour le bout du monde », Bibliothèque Mériadeck, Bordeaux

Vernissage de l’exposition « Mériadeck, mot de passe pour le bout du monde » Samedi 18 juillet, 17h30 Bibliothèque Mériadeck Gironde

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-18T17:30:00+02:00 – 2026-07-18T19:30:00+02:00

Fin : 2026-07-18T17:30:00+02:00 – 2026-07-18T19:30:00+02:00

Le vernissage de l’exposition Mériadeck, mot de passe pour le bout du monde sera composé de plusieurs temps successifs :

– 17h30, palier du 1er étage : visite avec le photographe Sébastien Sindeu

– 18h, auditorium : projection d’un film photographique présentant les travaux des élèves et de nombreux témoignages sur le quartier, suivie d’une rencontre avec Pierre Coutelle de la librairie Mollat et Natacha Vas-Deyres, professeure de littérature à l’université Bordeaux-Montaigne, spécialiste de science-fiction et présidente du festival Hypermondes, qui viendront donner un éclairage nouveau sur le quartier.

Bibliothèque Mériadeck 85 cours du Maréchal Juin, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Mériadeck Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 10 30 00 https://bibliotheque.bordeaux.fr [{« link »: « https://bibliotheque.bordeaux.fr/ark:/27705/78910993_meriadeck-mot-de-passe-pour-le-bout-du-monde-2569632 »}, {« link »: « https://hypermondes.fr/ »}] Bibliothèque publique Accessible aux personnes à mobilité réduite

Visite suivie d’une rencontre avec projection Bicentenaire de la photographie Rendez-vous du Patrimoine

Sébastien Sindeu, photographe