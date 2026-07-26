Sad Girl Pop avec Legit Girl DJ Communale Saint-Ouen Saint-Ouen-sur-Seine

Informations pratiques

La figure de la jeune femme triste s’est réincarnée un paquet de fois dans la pop, et elle nous fascine toujours autant. Derrière ces mélodies, on entend les échos des chambres d’adolescentes, les peines de cœur massives et une mélancolie profonde qui te prend aux tripes. Dans son article pour la revue Audimat, la DJ et autrice Clothilde Grace (Legit Girl DJ) a retracé la généalogie de ces « Sad Girls », en tissant des liens hyper forts avec la littérature (Bonjour Tristesse) et le cinéma (Virgin Suicides, Skins). Pour cette dernière session de l’année, on rembobine tout avec elle au Club. Ramène tes potes, ton cœur un peu lourd, et viens décoder la pop qui fait du bien là où ça fait mal.

C’EST QUOI LE CLUB D’ÉCOUTE DE COMMUNALE SAINT-OUEN ?

Alors que l’offre musicale proposée par les plateformes de streaming ne cesse de grandir, l’auditoire se perd dans des méandres sonores sans avoir la possibilité de comprendre ce qui se trame dans les morceaux qui rythment sa vie. Avec le Club d’Écoute de Communale Saint-Ouen, nous donnons des clefs de compréhensions de genres musicaux qui ont marqué les musiques actuelles, en faisant appel à des spécialistes qui décryptent les playlists.

Organisées dans l’espace club de Communale Saint-Ouen, chaque session est composée d’un temps d’écoute où l’on diffuse une série de morceaux-clefs en les commentant et en s’appuyant sur des images (clips, posts, et photos) d’époque, et se conclut par un DJset hommage au genre représenté.

Lana Del Rey, Billie Eilish, Lorde… Viens explorer l’art de la mélancolie et l’histoire des reines de la pop au Club d’Écoute.

Le mercredi 16 décembre 2026

de 20h00 à 22h00

payant

6€

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-12-16T21:00:00+01:00

fin : 2026-12-16T23:00:00+01:00

Date(s) : 2026-12-16T20:00:00+02:00_2026-12-16T22:00:00+02:00

Communale Saint-Ouen 10 bis Rue de l’Hippodrome 93400 Saint-Ouen-sur-Seine

https://communalesaintouen.com/evenements/sad-girl-pop-avec-legit-girl-dj/



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