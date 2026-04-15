Saint-Genès quartier mixte, Maison Saint-Louis-Beaulieu, Bordeaux
Saint-Genès quartier mixte, Maison Saint-Louis-Beaulieu, Bordeaux samedi 18 avril 2026.
Saint-Genès quartier mixte 18 avril et 9 mai Maison Saint-Louis-Beaulieu Gironde
3€, gratuit Carte Jeune (règlement espèces ou chèque)
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-18T11:00:00+02:00 – 2026-04-18T12:30:00+02:00
Fin : 2026-05-09T11:00:00+02:00 – 2026-05-09T12:30:00+02:00
Banlieue chic avec ses hôtels particuliers et ses maisons cossues… Le quartier Saint-Genès, c’est aussi la mixité des genres avec une architecture plus modeste mais tout aussi remarquable.
Une pause découverte près de chez vous ? Une balade insolite dans un quartier méconnu ? Entre rues d’échoppes, architectures récentes et sites en reconversion, venez flâner et découvrir un autre patrimoine … Visite guidée par des médiateurs du patrimoine.
Samedi 18 avril et 9 mai à 11h
Rdv devant la Maison Saint Louis Beaulieu, 145 rue Saint-Genès
3€, gratuit Carte Jeune (règlement espèces ou chèque)
Sans réservation
Maison Saint-Louis-Beaulieu 145 rue Saint-Genès, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Nansouty – Saint-Genès Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.musee-aquitaine-bordeaux.fr/agenda »}]
Balade urbaine animée par Bordeaux Patrimoine Mondial visite découverte
F. Deval – Mairie de Bordeaux
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