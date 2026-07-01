SAINT GRAAL, La Batterie Grande Salle, Guyancourt

Informations pratiques

SAINT GRAAL Vendredi 30 avril 2027, 20h30 La Batterie Grande Salle Yvelines

17€ / 11,5€ / 8,5€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-04-30T20:30:00+02:00 – 2027-04-30T21:30:00+02:00

Fin : 2027-04-30T20:30:00+02:00 – 2027-04-30T21:30:00+02:00

ST GRAAL, c’est l’histoire de Léo Meynard, un artiste venu d’Angoulême qui transforme ses émotions en chansons puissantes. Influencé par le rock, l’électro et une grande liberté artistique, il crée un univers unique et moderne. Révélé avec Les dauphins, puis propulsé par Je t’emmènerai, il enchaîne les succès.

Son projet Les histoires d’amour de ST GRAAL raconte l’amour sous toutes ses formes, sans filtre.

Entre bangers électro-rock ; good vibes et moments plus intimes, il embarque le public dans un vrai voyage. ST GRAAL, c’est un artiste à voir en live : vibrant, libre et résolument actuel.

https://www.youtube.com/watch?v=VAaXmSlkjqA

La Batterie Grande Salle 1 Rue De La Redoute, 78280, Guyancourt Guyancourt 78280 Yvelines Île-de-France 01 39 30 45 90 https://www.scenes2guyancourt.fr/ https://www.facebook.com/LaBatterieDeGuyancourt;https://www.instagram.com/labatteriedeguyancourt/ [{« type »: « link », « value »: « https://indiv.themisweb.fr/0441/fChoixSeance.aspx?idstructure=0441&EventId=4055 »}] [{« data »: {« author »: « St Graal », « cache_age »: 86400, « description »: « Live u00e0 la Boule Noire (Paris) – Ru00e9alisu00e9 par Ilan BrakhannNouvel EP « Les derniu00e8res histoires d’amour de St Graal » & Double CD « Les histoires du2019amour de St Graal », disponibles : https://bio.to/StGraalNewsnnSt Graal en concert u00e0 Lu2019Olympia le 26/03/27: https://shotgun.live/fr/web/events/st-graal-l-olympianEt en tournu00e9e : https://bnds.us/x5zcdvnnnSuivez St Graal :nhttps://www.tiktok.com/@st.graal?lang=frnhttps://www.instagram.com/le.st.graal/nhttps://www.facebook.com/stgraal », « type »: « video », « title »: « St Graal – Je t’emmu00e8nerai (Plan Su00e9quence) », « thumbnail_url »: « https://i.ytimg.com/vi/VAaXmSlkjqA/maxresdefault.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/watch?v=VAaXmSlkjqA », « thumbnail_height »: 720, « author_url »: « https://www.youtube.com/channel/UCOlml0xUdSO9bQ2SWiv-hrA », « thumbnail_width »: 1280, « options »: {« _end »: {« label »: « End on », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _start »: {« label »: « Start from », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _cc_load_policy »: {« label »: « Closed captions », « value »: false}}, « html »: «

« , « provider_name »: « YouTube »}, « link »: « https://www.youtube.com/watch?v=VAaXmSlkjqA »}] Salle de concerts – places debout Guichet de la billetterie ouvert uniquement les soirs de concert à partir de 19h.

ST GRAAL débarque sur scène avec une énergie qui ne laisse personne indifférent. chanson éléctro

©Ilan Brakha