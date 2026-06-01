Saint Laurent, Cinéma Ermitage, Fontainebleau

Saint Laurent Samedi 6 juin, 20h15 Cinéma Ermitage Seine-et-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T20:15:00+02:00 – 2026-06-06T23:00:00+02:00

Fin : 2026-06-06T20:15:00+02:00 – 2026-06-06T23:00:00+02:00

De 1967 à 1976, le récit romancé de l’ascension d’Yves Saint-Laurent (Gaspard Ulliel), génial couturier et artiste visionnaire. Le cinéaste Bertrand Bonello prend ses distances avec les conventions du biopic pour s’attacher à peindre l’atmosphère d’une période durant laquelle le couturier traverse de violents tourments professionnels et affectifs.

« C’est l’idée du biopic qui pose problème. “Yves Saint Laurent a transformé la femme”, “Yves Saint Laurent a du succès”… Comment montrer cela ? Sûrement pas avec des plans sur des gens dans la rue habillés en Saint Laurent. Ou avec des manchettes de magazines. Ou en faisant crépiter des flashes. Autant d’idées à mettre à la poubelle. Nous sommes passés par la lettre d’Andy Warhol : “Toi et moi nous sommes les deux plus grands artistes d’aujourd’hui”. Warhol et Saint Laurent. L’Amérique et l’Europe. Le succès est dit, pas la peine d’y revenir. Le smoking, lui, passe par un enregistrement de la voix de Marlene Dietrich et un mannequin, c’est tout. Comment faire passer des informations ? C’est le problème du biopic. Avec cette difficulté supplémentaire que, dans la mode, tout va très vite. Comment montrer que Saint Laurent veut casser quelque chose, que ça ne marche pas, puis que ça marche ? C’est compliqué, à moins d’être très explicatif. Je me suis servi de la réponse à Warhol, dans laquelle Saint Laurent dit qu’il a voulu être moderne mais qu’à présent il veut juste être Saint Laurent. Ce genre de formule accélère les choses. » (Bertrand Bonello)

Avec Gaspard Ulliel, Jérémie Renier, Louis Garrel, Léa Seydoux, Amira Casar

Cinéma Ermitage 6 Rue de France, 77300 Fontainebleau Fontainebleau 77300 Seine-et-Marne Île-de-France

Festival de l’histoire de l’art

Bertrand Bonello, Saint Laurent, 2014 © EuropaCorp