Saison 2025-2026 Romans Scènes Théâtre des Cordeliers Romans-sur-Isère

Saison 2025-2026 Romans Scènes

Théâtre des Cordeliers Place Jules Nadi Romans-sur-Isère Drôme

Début : 2026-10-14

fin : 2026-06-05

2026-10-14

Véritable voyage culturel, où les disciplines se croisent et les émotions s’entremêlent, la saison de Romans vous proposera

de la musique, du théâtre, de l’humour, de la danse, du cirque, de la magie, des arts visuels et bien sûr du jeune public…

Théâtre des Cordeliers Place Jules Nadi Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 45 89 80 billetterie@ville-romans26.fr

English :

A true cultural voyage, where disciplines intersect and emotions mingle, the Romans season will offer you

music, theater, comedy, dance, circus, magic, visual arts and, of course, young audiences…

