[Saison Culturelle] Bouche bée Crépy-en-Valois

Informations pratiques

Crépy-en-Valois

[Saison Culturelle] Bouche bée

62 Rue de Soissons Crépy-en-Valois Oise

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-01-29 20:30:00

fin : 2027-01-29

Date(s) :

2027-01-29

Polyphonie a capella

Bouche bée

Cie Répète un peu pour voir

Une polyphonie participative où le public fait corps avec la musique et les artistes, tissant un dialogue vibrant entre voix, sons, gestes et chansigne.

L’écoute et l’entente peuvent naître du regard, alors… peut-on voir la musique ?

De cette exploration de nos sens croisés, naît un spectacle polyphonique où les styles musicaux se conjuguent a capella Anne Sylvestre, Piazzola, John Cage, polyphonies occitanes ou finlandaises, Simon & Garfunkel, Bach…

Les six artistes célèbrent les chemins du langage sous toutes ses formes chants polyphoniques, percussions corporelles, mouvements chorégraphiés et langue des signes se répondent dans un ballet organique au coeur même du public, que les chanteurs invitent à se déplacer, suivre les sons, ressentir les vibrations et vivre la musique.

Un chant choral joyeux, poétique et immersif, où la voix devient mouvement ; entrez dans la danse !

Interprétation Jérémie Boudsocq, Jeanne Dambreville, Hélène Gendek, Pierre

Lhenri, Laurie Marchand, Aurélie Rousselet

Adaptations chansigne Clémence Colin, Igor Casas, Marie Lemot

️ Ven. 29 janv.

20h30

Espace de la Chênaie

17 rue du Dinotier

Lévignen

Tout public

À partir de 6 ans

️ Acheter ou Réserver en ligne

Tarif 10€ / 5€

Échauffement vocal

Ven. 29 janv. 19h

Espace de la Chênaie | Lévignen

Juste avant la représentation, les spectateurs pourront partager un moment avec la compagnie Répète un peu pour voir, expérimenter sa démarche et s’échauffer pour le spectacle du soir-même, le tout dans une ambiance conviviale.

Gratuit sur inscription

Polyphonie a capella

Bouche bée

Cie Répète un peu pour voir

Une polyphonie participative où le public fait corps avec la musique et les artistes, tissant un dialogue vibrant entre voix, sons, gestes et chansigne.

L’écoute et l’entente peuvent naître du regard, alors… peut-on voir la musique ?

De cette exploration de nos sens croisés, naît un spectacle polyphonique où les styles musicaux se conjuguent a capella Anne Sylvestre, Piazzola, John Cage, polyphonies occitanes ou finlandaises, Simon & Garfunkel, Bach…

Les six artistes célèbrent les chemins du langage sous toutes ses formes chants polyphoniques, percussions corporelles, mouvements chorégraphiés et langue des signes se répondent dans un ballet organique au coeur même du public, que les chanteurs invitent à se déplacer, suivre les sons, ressentir les vibrations et vivre la musique.

Un chant choral joyeux, poétique et immersif, où la voix devient mouvement ; entrez dans la danse !

Interprétation Jérémie Boudsocq, Jeanne Dambreville, Hélène Gendek, Pierre

Lhenri, Laurie Marchand, Aurélie Rousselet

Adaptations chansigne Clémence Colin, Igor Casas, Marie Lemot

️ Ven. 29 janv.

20h30

Espace de la Chênaie

17 rue du Dinotier

Lévignen

Tout public

À partir de 6 ans

️ Acheter ou Réserver en ligne

Tarif 10€ / 5€

Échauffement vocal

Ven. 29 janv. 19h

Espace de la Chênaie | Lévignen

Juste avant la représentation, les spectateurs pourront partager un moment avec la compagnie Répète un peu pour voir, expérimenter sa démarche et s’échauffer pour le spectacle du soir-même, le tout dans une ambiance conviviale.

Gratuit sur inscription .

62 Rue de Soissons Crépy-en-Valois 60800 Oise Hauts-de-France

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English :

A Cappella Polyphony

Bouche b%E9e

Cie R%E9p%E8te un peu pour voir

A participatory polyphonic performance in which the audience becomes one with the music and the artists, weaving a vibrant dialogue between voices, sounds, gestures, and “chansigne.”

Can listening and understanding arise from a glance? So… can we see music?

From this exploration of our intertwined senses emerges a polyphonic performance where musical styles come together a cappella: Anne Sylvestre, Piazzola, John Cage, Occitan and Finnish polyphony, Simon & Garfunkel, Bach…

The six artists celebrate the paths of language in all its forms: polyphonic singing, body percussion, choreographed movements, and sign language all interplay in an organic ballet right in the heart of the audience, whom the singers invite to move, follow the sounds, feel the vibrations, and experience the music.

A joyful, poetic, and immersive choral performance where the voice becomes movement—join the dance!

Performers: Jérémie Boudsocq, Jeanne Dambreville, Hélène Gendek, Pierre

Lhenri, Laurie Marchand, Aurélie Rousselet

Sign language adaptations: Clémence Colin, Igor Casas, Marie Lemot

?? Fri., Jan. 29

? 8:30 p.m.

? Espace de la Chênaie

17 rue du Dinotier

L%E9vignen

For all ages

%C0ges 6 and up

?? Buy or Reserve Online

Price: 10? / 5?

? %C9Vocal warm-up

Fri., Jan. 29, 7:00 p.m.

Espace de la Chênaie | Lévignen

Just before the performance, audience members can spend some time with the R%E9p%E8te un peu pour voir theater company, experience their approach, and warm up for that evening’s performance—all in a friendly atmosphere.

Free with registration

L’événement [Saison Culturelle] Bouche bée Crépy-en-Valois a été mis à jour le 2026-09-01 par Office de Tourisme du Pays de Valois