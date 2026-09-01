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AGENDA · Crépy-en-Valois

[Saison Culturelle] Conférence Le site gallo-romain de Champlieu Crépy-en-Valois

samedi 3 octobre 2026 · Crépy-en-Valois

Informations pratiques

Début
samedi 3 octobre 2026
Fin
samedi 3 octobre 2026
Heure de début
10:30:00
Adresse
62 Rue de Soissons
Ville
60800 Crépy-en-Valois
Département
Oise
Tarif
5 5 Tarif de base plein tarif

Crépy-en-Valois

[Saison Culturelle] Conférence Le site gallo-romain de Champlieu

62 Rue de Soissons Crépy-en-Valois Oise

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-03 10:30:00
fin : 2026-10-03

Date(s) :
2026-10-03

Conférence

Le site gallo-romain de Champlieu

Animée par Nicolas Bilot (Aquilon)

Champlieu est bien plus qu’un sanctuaire classé Monument Historique.
Ce site archéologique exceptionnel est avant tout une fenêtre sur la romanisation du Valois.

️ Sam. 3 oct.
10h30
La Passerelle
62 rue de Soissons
Crépy-en-Valois

️ Acheter ou Réserver en ligne
Tarif 8€ / 5€
Conférence

Le site gallo-romain de Champlieu

Animée par Nicolas Bilot (Aquilon)

Champlieu est bien plus qu’un sanctuaire classé Monument Historique.
Ce site archéologique exceptionnel est avant tout une fenêtre sur la romanisation du Valois.

️ Sam. 3 oct.
10h30
La Passerelle
62 rue de Soissons
Crépy-en-Valois

️ Acheter ou Réserver en ligne
Tarif 8€ / 5€   .

62 Rue de Soissons Crépy-en-Valois 60800 Oise Hauts-de-France  

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Lecture

The Gallo-Roman Site at Champlieu

Presented by Nicolas Bilot (Aquilon)

Champlieu is much more than a sanctuary designated a Historic Monument.
This exceptional archaeological site is, above all, a window into the Romanization of the Valois region.

?? Sat., Oct. 3
? 10:30 a.m.
? La Passerelle
62 rue de Soissons
Crépy-en-Valois

?? Buy or Reserve Online
Price: 8? / 5?

L’événement [Saison Culturelle] Conférence Le site gallo-romain de Champlieu Crépy-en-Valois a été mis à jour le 2026-09-01 par Office de Tourisme du Pays de Valois

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