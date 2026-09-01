Informations pratiques

Crépy-en-Valois

[Saison Culturelle] Conférence Le site gallo-romain de Champlieu

62 Rue de Soissons Crépy-en-Valois Oise

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-03 10:30:00

fin : 2026-10-03

Date(s) :

2026-10-03

Conférence

Le site gallo-romain de Champlieu

Animée par Nicolas Bilot (Aquilon)

Champlieu est bien plus qu’un sanctuaire classé Monument Historique.

Ce site archéologique exceptionnel est avant tout une fenêtre sur la romanisation du Valois.

️ Sam. 3 oct.

10h30

La Passerelle

62 rue de Soissons

Crépy-en-Valois

️ Acheter ou Réserver en ligne

Tarif 8€ / 5€

Conférence

Le site gallo-romain de Champlieu

Animée par Nicolas Bilot (Aquilon)

Champlieu est bien plus qu’un sanctuaire classé Monument Historique.

Ce site archéologique exceptionnel est avant tout une fenêtre sur la romanisation du Valois.

️ Sam. 3 oct.

10h30

La Passerelle

62 rue de Soissons

Crépy-en-Valois

️ Acheter ou Réserver en ligne

Tarif 8€ / 5€ .

62 Rue de Soissons Crépy-en-Valois 60800 Oise Hauts-de-France

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Lecture

The Gallo-Roman Site at Champlieu

Presented by Nicolas Bilot (Aquilon)

Champlieu is much more than a sanctuary designated a Historic Monument.

This exceptional archaeological site is, above all, a window into the Romanization of the Valois region.

?? Sat., Oct. 3

? 10:30 a.m.

? La Passerelle

62 rue de Soissons

Crépy-en-Valois

?? Buy or Reserve Online

Price: 8? / 5?

L’événement [Saison Culturelle] Conférence Le site gallo-romain de Champlieu Crépy-en-Valois a été mis à jour le 2026-09-01 par Office de Tourisme du Pays de Valois