[Saison Culturelle] Conférence Le site gallo-romain de Champlieu Crépy-en-Valois
samedi 3 octobre 2026 · Crépy-en-Valois
Informations pratiques
Crépy-en-Valois
[Saison Culturelle] Conférence Le site gallo-romain de Champlieu
62 Rue de Soissons Crépy-en-Valois Oise
Tarif : 5 – 5 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-03 10:30:00
fin : 2026-10-03
Date(s) :
2026-10-03
Conférence
Le site gallo-romain de Champlieu
Animée par Nicolas Bilot (Aquilon)
Champlieu est bien plus qu’un sanctuaire classé Monument Historique.
Ce site archéologique exceptionnel est avant tout une fenêtre sur la romanisation du Valois.
️ Sam. 3 oct.
10h30
La Passerelle
62 rue de Soissons
Crépy-en-Valois
️ Acheter ou Réserver en ligne
Tarif 8€ / 5€
Conférence
Le site gallo-romain de Champlieu
Animée par Nicolas Bilot (Aquilon)
Champlieu est bien plus qu’un sanctuaire classé Monument Historique.
Ce site archéologique exceptionnel est avant tout une fenêtre sur la romanisation du Valois.
️ Sam. 3 oct.
10h30
La Passerelle
62 rue de Soissons
Crépy-en-Valois
️ Acheter ou Réserver en ligne
Tarif 8€ / 5€ .
62 Rue de Soissons Crépy-en-Valois 60800 Oise Hauts-de-France
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English :
Lecture
The Gallo-Roman Site at Champlieu
Presented by Nicolas Bilot (Aquilon)
Champlieu is much more than a sanctuary designated a Historic Monument.
This exceptional archaeological site is, above all, a window into the Romanization of the Valois region.
?? Sat., Oct. 3
? 10:30 a.m.
? La Passerelle
62 rue de Soissons
Crépy-en-Valois
?? Buy or Reserve Online
Price: 8? / 5?
L’événement [Saison Culturelle] Conférence Le site gallo-romain de Champlieu Crépy-en-Valois a été mis à jour le 2026-09-01 par Office de Tourisme du Pays de Valois
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