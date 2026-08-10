Saison culturelle DANSE Pièce de Vie salle de la dorliere Beauzac
samedi 28 novembre 2026 · salle de la dorliere · Beauzac
Informations pratiques
Beauzac
Saison culturelle DANSE Pièce de Vie
salle de la dorliere AVENUE MARECHAL LECLERC Beauzac Haute-Loire
Tarif : 12 – 12 – 15 EUR
Sur réservation 12€. Sur place 15€.
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-28 20:30:00
fin : 2026-11-28
Date(s) :
2026-11-28
DANSE, la compagnie SOF vous présente Pièce de Vie à l’Espace La Dorlière de BEAUZAC samedi 28 Novembre à 20h30. Réservation en ligne sur (www.billetweb.fr) TROUVER UN BILLET BEAUZAC).
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salle de la dorliere AVENUE MARECHAL LECLERC Beauzac 43590 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 61 47 49
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English :
DANCE: The SOF Company presents “Pièce de Vie” at the “La Dorlière” venue in BEAUZAC on Saturday, November 28, at 8:30 p.m. Book online at (www.billetweb.fr) > FIND A TICKET BEAUZAC.
L’événement Saison culturelle DANSE Pièce de Vie Beauzac a été mis à jour le 2026-09-01 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron
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