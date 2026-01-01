Saison culturelle de la Bibliothèque historique de la Ville de Paris Bibliothèque Historique de la Ville de Paris Paris
Saison culturelle de la Bibliothèque historique de la Ville de Paris Bibliothèque Historique de la Ville de Paris Paris jeudi 1 janvier 2026.
En 2026 la Bibliothèque historique vous propose une variété expositions tirées de ses collections : les jeux de société à Paris, George Sand, Paris en 1970 et Gustave Charpentier.
Elle continue sa collaboration avec différents conservatoires pour une série de concerts tout au long de l’année. En septembre, elle ouvre ses portes pour les journées du patrimoine.
Concerts, conférences, présentations de documents… Descendez en bas de cette page pour retrouver tous les événements proposés par la Bibliothèque historique.
La bibliothèque propose également des activités d’éducation artistique et culturelle à destination des publics scolaires.
Les ateliers d’Éducation Artistique et Culturelle de la Bibliothèque historiqueBibliothèque historique de la Ville de Paris (BHVP) – 24 rue Pavée, Paris 4e
Accès pour les personnes à mobilité réduite : Jardin Lamoignon – Mark Ashton au 25 rue des Franc-Bourgeois
La Bibliothèque historique de la Ville de Paris propose une offre culturelle riche en lien avec ses collections : histoire de Paris et l’Ile-de-France, le théâtre et la vie culturelle et littéraire parisienne.
Du jeudi 01 janvier 2026 au jeudi 31 décembre 2026 :
gratuit Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-01-01T01:00:00+01:00
fin : 2027-01-01T00:59:59+01:00
Date(s) :
Bibliothèque Historique de la Ville de Paris 24 Rue Pavée 75004 Paris
Métro -> 1 : Saint-Paul (le Marais) (Paris) (226m)
Bus -> 29 : Payenne (Paris) (15m)
Vélib -> Payenne – Square George Caïn (94.97m)
Calculez votre itinéraire sur GéoVélo https://bibliotheques.paris.fr/accueil.aspx +33144592940 bhvp@paris.fr https://www.facebook.com/Bibliothequehistorique https://www.facebook.com/Bibliothequehistorique
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