Uzès

Saison de la Truffe

Place aux Herbes Uzès Gard

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-12-14 07:30:00

fin : 2026-03-31 13:00:00

Date(s) :

2026-12-14

De mi-décembre à mars, notre destination s’anime autour d’une production particulière et fort réputée la truffe noire d’hiver, la célèbre Tuber Melanosporum. Venez la découvrir ou la redécouvrir lors des marchés hebdomadaires, les mercredis et samedis.

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Place aux Herbes Uzès 30700 Gard Occitanie comitepromotion@gmail.com

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English : Saison de la Truffe

From mid-December to March, our destination comes alive around a particular and very famous production: the black winter truffle, the famous Tuber Melanosporum. Come and discover or rediscover it during the weekly markets, on Wednesdays and Saturdays.

L’événement Saison de la Truffe Uzès a été mis à jour le 2026-01-09 par Destination Pays d’Uzès Pont du Gard