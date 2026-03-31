Saison de la Truffe Uzès
Saison de la Truffe Uzès lundi 14 décembre 2026.
Uzès
Saison de la Truffe
Place aux Herbes Uzès Gard
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-12-14 07:30:00
fin : 2026-03-31 13:00:00
Date(s) :
2026-12-14
De mi-décembre à mars, notre destination s’anime autour d’une production particulière et fort réputée la truffe noire d’hiver, la célèbre Tuber Melanosporum. Venez la découvrir ou la redécouvrir lors des marchés hebdomadaires, les mercredis et samedis.
.
Place aux Herbes Uzès 30700 Gard Occitanie comitepromotion@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Saison de la Truffe
From mid-December to March, our destination comes alive around a particular and very famous production: the black winter truffle, the famous Tuber Melanosporum. Come and discover or rediscover it during the weekly markets, on Wednesdays and Saturdays.
L’événement Saison de la Truffe Uzès a été mis à jour le 2026-01-09 par Destination Pays d’Uzès Pont du Gard
À voir aussi à Uzès (Gard)
- Conference du Temple Quelles stratégies de défense pour la Démocratie Temple d’Uzes Uzès 17 avril 2026
- Centre équestre Poney Club du Lys Uzès Gard 1 mai 2026
- Festival Uzès seuls en scène Alex Lutz L’Ombrière Uzès 7 mai 2026
- Festival Uzès seul en scène Philippe Caverivière L’Ombrière Centre culturel d’Uzès Uzès 8 mai 2026
- Festival Uzès seul en scène Bernard Lavilliers L’Ombrière Centre culturel d’Uzès Uzès 10 mai 2026