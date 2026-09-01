Sale temps pour le patrimoine Bibliothèque Jacques-Lacarrière Auxerre

Informations pratiques

Auxerre

Sale temps pour le patrimoine

Bibliothèque Jacques-Lacarrière 1 allée du Panier Vert Auxerre Yonne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:30:00

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

Notre Patrimoine est fragile ! Découvre ludiquement comment le préserver, et apprends à identifier les différents dangers, à travers des exemples concrets issus de nos collections ! Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine.

Entrée libre dans la limite des places disponibles à partir de 13 ans .

Bibliothèque Jacques-Lacarrière 1 allée du Panier Vert Auxerre 89000 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 72 91 60 bibliotheque@auxerre.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Sale temps pour le patrimoine

L’événement Sale temps pour le patrimoine Auxerre a été mis à jour le 2026-04-08 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)