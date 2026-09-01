Sale temps pour le patrimoine Bibliothèque Jacques-Lacarrière Auxerre
samedi 19 septembre 2026 · Bibliothèque Jacques-Lacarrière · Auxerre
Informations pratiques
Auxerre
Sale temps pour le patrimoine
Bibliothèque Jacques-Lacarrière 1 allée du Panier Vert Auxerre Yonne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:30:00
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19
Notre Patrimoine est fragile ! Découvre ludiquement comment le préserver, et apprends à identifier les différents dangers, à travers des exemples concrets issus de nos collections ! Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine.
Entrée libre dans la limite des places disponibles à partir de 13 ans .
Bibliothèque Jacques-Lacarrière 1 allée du Panier Vert Auxerre 89000 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 72 91 60 bibliotheque@auxerre.com
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English : Sale temps pour le patrimoine
L’événement Sale temps pour le patrimoine Auxerre a été mis à jour le 2026-04-08 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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