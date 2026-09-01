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Sale temps pour le patrimoine Bibliothèque Jacques-Lacarrière Auxerre

samedi 19 septembre 2026 · Bibliothèque Jacques-Lacarrière · Auxerre

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
10:30:00
Lieu
Bibliothèque Jacques-Lacarrière
Adresse
1 allée du Panier Vert
Ville
89000 Auxerre
Département
Yonne
Tarif
0 0 0 Gratuit Gratuit

Auxerre

Sale temps pour le patrimoine

Bibliothèque Jacques-Lacarrière 1 allée du Panier Vert Auxerre Yonne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:30:00
fin : 2026-09-19

Date(s) :
2026-09-19

Notre Patrimoine est fragile ! Découvre ludiquement comment le préserver, et apprends à identifier les différents dangers, à travers des exemples concrets issus de nos collections ! Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine.
Entrée libre dans la limite des places disponibles à partir de 13 ans   .

Bibliothèque Jacques-Lacarrière 1 allée du Panier Vert Auxerre 89000 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 72 91 60  bibliotheque@auxerre.com

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English : Sale temps pour le patrimoine

L’événement Sale temps pour le patrimoine Auxerre a été mis à jour le 2026-04-08 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)

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