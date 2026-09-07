Sale temps pour le patrimoine, Bibliothèque Jacques-Lacarrière, Auxerre

Informations pratiques

Sale temps pour le patrimoine Samedi 19 septembre, 10h30 Bibliothèque Jacques-Lacarrière Yonne

à partir de 13 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00

Notre Patrimoine est fragile ! Découvre ludiquement comment le préserver, et apprends à identifier les différents dangers, à travers des exemples concrets issus de nos collections ! Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine.

Entrée libre dans la limite des places disponibles, à partir de 13 ans.

Bibliothèque Jacques-Lacarrière Allée du Panier Vert 89000 AU Auxerre 89000 Auxerre Yonne Bourgogne-Franche-Comté 0386729160 https://bm-auxerre.fr

Notre Patrimoine est fragile ! Découvre ludiquement comment le préserver, et apprends à identifier les différents dangers, à travers des exemples concrets issus de nos collections ! Dans le cadre des…

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