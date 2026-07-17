Salle capitulaire de l’abbaye de la Trinité de Vendôme, Abbatiale de La Trinité, Vendôme

Informations pratiques

Salle capitulaire de l’abbaye de la Trinité de Vendôme 19 et 20 septembre Abbatiale de La Trinité Loir-et-Cher

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Venez découvrir la salle capitulaire du XIVᵉ siècle et ses fresques du XIIeᵉ siècle.

Abbatiale de La Trinité 3 rue de l’Abbaye, 41100 Vendôme Vendôme 41100 Vendôme-Quartiers Centre Loir-et-Cher Centre-Val de Loire https://www.vendome.eu/dynamique/patrimoine/labbaye-de-la-trinite L’abbaye a été fondée en 1034 par Geoffroy Martel, comte de Vendôme. Elle comprenait les bâtiments conventuels avec de nombreuses dépendances et des constructions affectées aux usages profanes et aux besoins matériels de la communauté. Au sud de l’église abbatiale se trouvaient cloîtres, réfectoires, chapitre, bibliothèque, archives, logements…

Venez découvrir la salle capitulaire du XIVᵉ siècle et ses fresques du XIIeᵉ siècle.

©ville de Vendôme