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Salle du patrimoine – Centre d’interprétation de l’architecture et du patrimoine dans le cadre du label Ville d’art et d’histoire., Salle du patrimoine, Vienne

samedi 19 septembre 2026 · Salle du patrimoine · Vienne

Salle du patrimoine – Centre d’interprétation de l’architecture et du patrimoine dans le cadre du label Ville d’art et d’histoire., Salle du patrimoine, Vienne

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Salle du patrimoine
Adresse
1 place du Jeu-de-Paume 38200 vienne
Ville
38200 Vienne
Département
Isère
Tarif
Entrée libre

Salle du patrimoine – Centre d’interprétation de l’architecture et du patrimoine dans le cadre du label Ville d’art et d’histoire. 19 et 20 septembre Salle du patrimoine Isère

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:45:00+02:00

La salle du patrimoine, est un espace d’exposition permanent dont la scénographie vient d’être nouvelée. Il vous invite à comprendre la construction de la ville, de la préhistoire à nos jours.

Salle du patrimoine 1 place du Jeu-de-Paume 38200 vienne Vienne 38200 Isère Auvergne-Rhône-Alpes 04 74 78 31 54 http://vienne.fr/nos-services/culture/animation-du-patrimoine/ Centre d’Interpretation de l’Architecture et du Patrimoine dans le cadre du label Ville d’art et d’histoire.
La salle du patrimoine, est un espace d’exposition permanent dont la scénographie vient d’être nouvelée. Il vous invite à comprendre la construction de la ville, de la préhistoire à nos jours.

Service Animation du patrimoine

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