UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Alès

« SALMATI » de Salma Zahore, Urban Parc, Alès

samedi 17 octobre 2026 · Urban Parc · Alès

« SALMATI » de Salma Zahore, Urban Parc, Alès

Informations pratiques

Début
samedi 17 octobre 2026
Fin
samedi 17 octobre 2026
Lieu
Urban Parc
Adresse
17 rue Marcel Paul 30100 Alès
Ville
30100 Alès
Département
Gard

« SALMATI » de Salma Zahore Samedi 17 octobre, 21h00 Urban Parc Gard

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-17T21:00:00+02:00 – 2026-10-17T21:30:00+02:00
Fin : 2026-10-17T21:00:00+02:00 – 2026-10-17T21:30:00+02:00

«SALMATI» est un spectacle qui vise à créer une plateforme réunissant des artistes d’origines et de disciplines diverses, favorisant le dialogue et la compréhension entre les communautés arabes queer et les autres communautés.

Urban Parc 17 rue Marcel Paul 30100 Alès Alès 30100 Gard Occitanie
«SALMATI» est un spectacle qui vise à créer une plateforme réunissant des artistes d’origines et de disciplines diverses, favorisant le dialogue et la compréhension entre les communautés arabes queer…

© SALMA ZAHORE

À voir aussi à Alès (Gard)