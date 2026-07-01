Informations pratiques

« SALMATI » de Salma Zahore Samedi 17 octobre, 21h00 Urban Parc Gard

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-17T21:00:00+02:00 – 2026-10-17T21:30:00+02:00

Fin : 2026-10-17T21:00:00+02:00 – 2026-10-17T21:30:00+02:00

«SALMATI» est un spectacle qui vise à créer une plateforme réunissant des artistes d’origines et de disciplines diverses, favorisant le dialogue et la compréhension entre les communautés arabes queer et les autres communautés.

Urban Parc 17 rue Marcel Paul 30100 Alès Alès 30100 Gard Occitanie

«SALMATI» est un spectacle qui vise à créer une plateforme réunissant des artistes d’origines et de disciplines diverses, favorisant le dialogue et la compréhension entre les communautés arabes queer…

© SALMA ZAHORE