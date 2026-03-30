Salon Aux Vignobles ! Angers
Salon Aux Vignobles ! Angers vendredi 20 novembre 2026.
Salon Aux Vignobles !
Route de Paris Angers Maine-et-Loire
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-20
fin : 2026-11-23
Date(s) :
2026-11-20 2026-11-21 2026-11-22 2026-11-23
Du 20 au 23 novembre, le Salon Aux Vignobles ! fait étape à Angers, où il s’ouvre, à nouveau, sur le monde de l’artisanat gastronomique et viticole. .
Route de Paris Angers 49000 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 93 40 40 parcexpo@destination-angers.com
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English :
L’événement Salon Aux Vignobles ! Angers a été mis à jour le 2026-03-27 par Destination Angers
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