Salon Aux Vignobles !

Route de Paris Angers Maine-et-Loire

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-20

fin : 2026-11-23

Date(s) :

2026-11-20 2026-11-21 2026-11-22 2026-11-23

Du 20 au 23 novembre, le Salon Aux Vignobles ! fait étape à Angers, où il s’ouvre, à nouveau, sur le monde de l’artisanat gastronomique et viticole. .

Route de Paris Angers 49000 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 93 40 40 parcexpo@destination-angers.com

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English :

L’événement Salon Aux Vignobles ! Angers a été mis à jour le 2026-03-27 par Destination Angers