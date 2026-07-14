Salon Bien-être et des médecines douces à l’Aréna du Pays d’Aix Arena du Pays d’Aix Aix-en-Provence

Informations pratiques

Aix-en-Provence

Salon Bien-être et des médecines douces à l’Aréna du Pays d’Aix

Du samedi 12 au dimanche 13 septembre 2026 de 10h à 19h. Arena du Pays d’Aix 1955 Rue Claude Nicolas Ledoux Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 3 – 3 – 3 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12 10:00:00

fin : 2026-09-13 19:00:00

Date(s) :

2026-09-12

Le Salon Histoirezen organise à l’Arena du Pays d’Aix, le salon Bien-Etre, Développement Personnel et Médecines douces.

Vous retrouverez cette année sur 2400 m2:



● L’espace bien-être et développement personnel: coachs de vie, en orientation scolaire, massages, kobido, appareils anti-rides, cosmétiques Bio, produits naturels

● L’espace médecines douces: naturopathie, hypnose, sophrologie, médecine chinoise, reiki, laochi, réflexologie plantaire, écoles de formation, centre de médecines douces, yoga

● L’espace artisans et producteurs locaux: objets artisanaux made in France, nourriture bio

● L’espace Lithothérapie, Minéraux et fossiles



Le salon des Arts Divinatoires s’invitera au salon Bien-Etre avec une trentaine d’exposants dans les arts divinatoires (situé dans une salle indépendante).



Plus de 70 conférences et ateliers auront lieu tout au long du week-end. L’entrée donnera accès au salon bien-être ainsi qu’au salon des arts divinatoires, aux conférences et ateliers.



Parking gratuit. .

Arena du Pays d’Aix 1955 Rue Claude Nicolas Ledoux Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

The Histoirezen Fair is organizing %E0 the Arena du Pays d’Aix, a fair focused on wellness, personal development, and alternative medicine.

L’événement Salon Bien-être et des médecines douces à l’Aréna du Pays d’Aix Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-07-10 par Office de Tourisme d’Aix en Provence