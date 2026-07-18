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Salon Bien-être et Médecines douces à l’Aréna d’Aix – 4ème édition Aix-en-Provence Aix-en-Provence
samedi 12 septembre 2026 · Aix-en-Provence
Informations pratiques
Salon Bien-être et Médecines douces à l’Aréna d’Aix – 4ème édition Aix-en-Provence Aix-en-Provence 12 et 13 septembre
Vivez un moment bien-être à l’Aréna du Pays d’Aix lors du Salon du Bien-être et des Médecines Douces les 12 et 13 septembre 2026. Au programme : 150 exposants, 70 conférences et ateliers, foodtrucks
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-09-12T10:00:00.000+02:00
Fin : 2026-09-13T19:00:00.000+02:00
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