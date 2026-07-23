Salon bien-être rue rabelais Saint-Maixent-l’École
samedi 19 septembre 2026 · rue rabelais · Saint-Maixent-l'École
Informations pratiques
Saint-Maixent-l’École
Salon bien-être
rue rabelais Salle le Rabelais Saint-Maixent-l’École Deux-Sèvres
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-20 18:30:00
Date(s) :
2026-09-19
Pendant deux jours, plongez dans un univers dédié au bien-être, à la spiritualité, à l’énergie et au développement personnel. Rencontrez des thérapeutes, praticiens, artisans et créateurs passionnés qui partageront leurs savoir-faire et leurs pratiques.
Au programme conférences, ateliers, rencontres, échanges et une ambiance conviviale propice à la détente et à la découverte. Une offre de restauration sera également disponible sur place. .
rue rabelais Salle le Rabelais Saint-Maixent-l’École 79400 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 7 43 33 25 07 info@associationunisverslezen.com
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English : Salon bien-être
L’événement Salon bien-être Saint-Maixent-l’École a été mis à jour le 2026-07-23 par ADT 79
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