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AGENDA · Saint-Maixent-l'École

Salon bien-être rue rabelais Saint-Maixent-l’École

samedi 19 septembre 2026 · rue rabelais · Saint-Maixent-l'École

Salon bien-être rue rabelais Saint-Maixent-l’École

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
rue rabelais
Adresse
Salle le Rabelais
Ville
79400 Saint-Maixent-l'École
Département
Deux-Sèvres
Tarif
Gratuit

Saint-Maixent-l’École

Salon bien-être

rue rabelais Salle le Rabelais Saint-Maixent-l’École Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-20 18:30:00

Date(s) :
2026-09-19

Pendant deux jours, plongez dans un univers dédié au bien-être, à la spiritualité, à l’énergie et au développement personnel. Rencontrez des thérapeutes, praticiens, artisans et créateurs passionnés qui partageront leurs savoir-faire et leurs pratiques.

Au programme conférences, ateliers, rencontres, échanges et une ambiance conviviale propice à la détente et à la découverte. Une offre de restauration sera également disponible sur place.   .

rue rabelais Salle le Rabelais Saint-Maixent-l’École 79400 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 7 43 33 25 07  info@associationunisverslezen.com

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English : Salon bien-être

L’événement Salon bien-être Saint-Maixent-l’École a été mis à jour le 2026-07-23 par ADT 79

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