Salon bourse des collectionneurs Espace Soubeyrand Crest
Salon bourse des collectionneurs Espace Soubeyrand Crest dimanche 5 juillet 2026.
Crest
Salon bourse des collectionneurs
Espace Soubeyrand Avenue Jean RABOT Crest Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-05 09:00:00
fin : 2026-07-05 17:00:00
Date(s) :
2026-07-05
Salon bourse des collectionneurs Timbres, Monnaies, Cartes postales, Plaques de muselet, Minéraux et plus encore.
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Espace Soubeyrand Avenue Jean RABOT Crest 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 70 59 06 29 contact@philatelie-crest.org
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English :
Collectors’ bourse: stamps, coins, postcards, snout plates, minerals and more.
L’événement Salon bourse des collectionneurs Crest a été mis à jour le 2026-05-05 par Office de Tourisme de la Vallée de la Drôme
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