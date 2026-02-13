Salon d’autrices du Berry et conférence Les autrices d’hier à aujourd’hui

Le Val d’Auron Bourges Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-14 10:00:00

fin : 2026-03-14 19:00:00

Date(s) :

2026-03-14

Un salon d’autrices en Berry pour célébrer la littérature féminine, suivi d’une conférence engagée sur les autrices d’hier à aujourd’hui.

Le samedi 14 mars, de 10h à 17h, venez rencontrer des autrices en Berry à l’occasion d’un salon dédié à la création littéraire féminine. Romans, essais, littérature contemporaine ou jeunesse découvrez la diversité des écritures et échangez directement avec les autrices présentes lors de séances de dédicaces et de rencontres. À partir de 18h, une conférence animée par Maud Brunaud mettra à l’honneur les autrices d’hier à aujourd’hui, proposant un éclairage sur leur place dans l’histoire littéraire et leur influence actuelle. Une journée culturelle engagée, ouverte à tous les publics. .

Le Val d’Auron Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire +33 7 82 83 68 94 letournelivres@laposte.net

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A salon d?autrices en Berry to celebrate women?s literature, followed by an engaging conference on women authors from past to present.

L’événement Salon d’autrices du Berry et conférence Les autrices d’hier à aujourd’hui Bourges a été mis à jour le 2026-02-13 par OT BOURGES