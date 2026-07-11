Salon de la Gastronomie et des vins avenue du 14 juillet 1789 Montélimar
vendredi 27 novembre 2026 · avenue du 14 juillet 1789 · Montélimar
Informations pratiques
Montélimar
Salon de la Gastronomie et des vins
avenue du 14 juillet 1789 Palais des Congrès Charles Aznavour Montélimar Drôme
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-27
fin : 2026-11-30
Date(s) :
2026-11-27
Depuis 1990, ce salon est devenu un rendez vous incontournable de tous les gourmets de la région à quelques jours des fêtes de fin d’année.
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avenue du 14 juillet 1789 Palais des Congrès Charles Aznavour Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes foireetsalonsdemontelimar@wanadoo.fr
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English :
Since 1990, the show has become a must-attend event for all local gourmets in the run-up to the festive season.
L’événement Salon de la Gastronomie et des vins Montélimar a été mis à jour le 2026-07-01 par Montélimar Tourisme Agglomération
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