Salon de la Gastronomie et des vins avenue du 14 juillet 1789 Montélimar

Informations pratiques

Montélimar

Salon de la Gastronomie et des vins

avenue du 14 juillet 1789 Palais des Congrès Charles Aznavour Montélimar Drôme

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-27

fin : 2026-11-30

Date(s) :

2026-11-27

Depuis 1990, ce salon est devenu un rendez vous incontournable de tous les gourmets de la région à quelques jours des fêtes de fin d’année.

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avenue du 14 juillet 1789 Palais des Congrès Charles Aznavour Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes foireetsalonsdemontelimar@wanadoo.fr

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English :

Since 1990, the show has become a must-attend event for all local gourmets in the run-up to the festive season.

L’événement Salon de la Gastronomie et des vins Montélimar a été mis à jour le 2026-07-01 par Montélimar Tourisme Agglomération