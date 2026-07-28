Salon de la maison Palais des Congrès Charles Aznavour Montélimar
vendredi 16 octobre 2026 · Palais des Congrès Charles Aznavour · Montélimar
Informations pratiques
Montélimar
Salon de la maison
Palais des Congrès Charles Aznavour Avenue du 14 juillet 1789 Montélimar Drôme
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-16 10:00:00
fin : 2026-10-18 19:00:00
Date(s) :
2026-10-16
La troisième édition du Salon Maison de Montélimar revient du 16 au 18 octobre 2026 au Palais des Congrès.
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Palais des Congrès Charles Aznavour Avenue du 14 juillet 1789 Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 28 38 40 03 montelimar@salon-maison.fr
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English :
The third edition of the Maison de Montélimar Home Show will take place October 16–18, 2026, at the Palais des Congrès.
L’événement Salon de la maison Montélimar a été mis à jour le 2026-07-28 par Montélimar Tourisme Agglomération
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