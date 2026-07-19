Salon de la Sculpture Vouvant Village de Peintres Place de l’Église Vouvant

Informations pratiques

Vouvant

Salon de la Sculpture Vouvant Village de Peintres

Place de l’Église Nef Théodelin Vouvant Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-14 11:00:00

fin : 2026-09-27 12:30:00

Date(s) :

2026-09-14 2026-09-15 2026-09-16 2026-09-17 2026-09-18 2026-09-19 2026-09-20 2026-09-21 2026-09-22 2026-09-23 2026-09-24 2026-09-25 2026-09-26 2026-09-27 2026-09-28 2026-09-29 2026-09-30

Association Vouvant Village de Peintres Salon de la Sculpture, 3e édition

Du 14 au 30 septembre

Maguy BERTAUD

Yann BONY

Bertrand CATHERINE

CHRISTY

Cathy COUSSEAU

Denis FERY

NELO

Giles NIVEAU

Philippe OUVRARD

Nef Théodelin

– ouvert tous les jours de 14h30 à 18h30,

– ouvert les week-ends et jours fériés de 11h à 12h30 et de 14h30 à 19h

Entrée gratuite .

Place de l’Église Nef Théodelin Vouvant 85120 Vendée Pays de la Loire +33 6 82 17 17 24

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English :

Association Vouvant Village de Peintres Sculpture Show, 3rd edition

L’événement Salon de la Sculpture Vouvant Village de Peintres Vouvant a été mis à jour le 2026-07-14 par Office de Tourisme Vendée Marais Poitevin