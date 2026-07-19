Salon de la Sculpture Vouvant Village de Peintres Place de l’Église Vouvant
lundi 14 septembre 2026 · Place de l'Église · Vouvant
Informations pratiques
Vouvant
Salon de la Sculpture Vouvant Village de Peintres
Place de l’Église Nef Théodelin Vouvant Vendée
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-14 11:00:00
fin : 2026-09-27 12:30:00
Date(s) :
2026-09-14 2026-09-15 2026-09-16 2026-09-17 2026-09-18 2026-09-19 2026-09-20 2026-09-21 2026-09-22 2026-09-23 2026-09-24 2026-09-25 2026-09-26 2026-09-27 2026-09-28 2026-09-29 2026-09-30
Association Vouvant Village de Peintres Salon de la Sculpture, 3e édition
Du 14 au 30 septembre
Maguy BERTAUD
Yann BONY
Bertrand CATHERINE
CHRISTY
Cathy COUSSEAU
Denis FERY
NELO
Giles NIVEAU
Philippe OUVRARD
Nef Théodelin
– ouvert tous les jours de 14h30 à 18h30,
– ouvert les week-ends et jours fériés de 11h à 12h30 et de 14h30 à 19h
Entrée gratuite .
Place de l’Église Nef Théodelin Vouvant 85120 Vendée Pays de la Loire +33 6 82 17 17 24
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English :
Association Vouvant Village de Peintres Sculpture Show, 3rd edition
L’événement Salon de la Sculpture Vouvant Village de Peintres Vouvant a été mis à jour le 2026-07-14 par Office de Tourisme Vendée Marais Poitevin
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