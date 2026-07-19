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AGENDA · Vouvant

Salon de la Sculpture Vouvant Village de Peintres Place de l’Église Vouvant

lundi 14 septembre 2026 · Place de l'Église · Vouvant

Informations pratiques

Début
lundi 14 septembre 2026
Fin
lundi 14 septembre 2026
Heure de début
11:00:00
Lieu
Place de l'Église
Adresse
Nef Théodelin
Ville
85120 Vouvant
Département
Vendée
Tarif

Vouvant

Salon de la Sculpture Vouvant Village de Peintres

Place de l’Église Nef Théodelin Vouvant Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-14 11:00:00
fin : 2026-09-27 12:30:00

Date(s) :
2026-09-14 2026-09-15 2026-09-16 2026-09-17 2026-09-18 2026-09-19 2026-09-20 2026-09-21 2026-09-22 2026-09-23 2026-09-24 2026-09-25 2026-09-26 2026-09-27 2026-09-28 2026-09-29 2026-09-30

Association Vouvant Village de Peintres Salon de la Sculpture, 3e édition
Du 14 au 30 septembre

Maguy BERTAUD
Yann BONY
Bertrand CATHERINE
CHRISTY
Cathy COUSSEAU
Denis FERY
NELO
Giles NIVEAU
Philippe OUVRARD

Nef Théodelin
– ouvert tous les jours de 14h30 à 18h30,
– ouvert les week-ends et jours fériés de 11h à 12h30 et de 14h30 à 19h
Entrée gratuite   .

Place de l’Église Nef Théodelin Vouvant 85120 Vendée Pays de la Loire +33 6 82 17 17 24 

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English :

Association Vouvant Village de Peintres Sculpture Show, 3rd edition

L’événement Salon de la Sculpture Vouvant Village de Peintres Vouvant a été mis à jour le 2026-07-14 par Office de Tourisme Vendée Marais Poitevin

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