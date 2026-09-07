Salon de l’Erotisme à Perpignan – édition 2026, Perpignan, Perpignan

Informations pratiques

Salon de l’Erotisme à Perpignan – édition 2026 12 et 13 septembre Perpignan Pyrénées-Orientales

15€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-12T14:00:00+02:00 – 2026-09-12T23:59:00+02:00

Fin : 2026-09-13T14:00:00+02:00 – 2026-09-13T19:00:00+02:00

Salon de l’Erotisme au Parc des Expositions à Perpignan

Interdit aux -18 ans

– Samedi 12 septembre 2026 de 14h00 à 01h00

– Dimanche 13 septembre 2026 de 14h00 à 19h00

Après le succès du salon à Avignon, XCabaret continue l’aventure à Perpignan. Pendant 2 jours, plongez dans l’univers sensuel, festif et sans tabou du Salon de l’Erotisme XCabaret, au Parc des Expositions de Perpignan.

Un événement pensé pour les curieux, les amateurs, les passionnés et toutes celles et ceux qui souhaitent vivre une expérience intense, immersive et inoubliable.

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AU PROGRAMME

– Plus de 40 exposants

– DJ avec ambiance musicale

– Shows en continu sur scène et dans les allées

– 1 scène de spectacles

– Tombola

– Shibari et univers BDSM

– Striptease et shows X

– Massages tantrique

– Shows en cabine privée

– Concours T-shirt mouillé

– Club et sauna libertin

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GUESTS EXCEPTIONNELLES ET CRÉATRICES DE CONTENUS

– Alice Drake

– Restez connectés, les prochains noms seront annoncés prochainement.

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SHOWS ET ANIMATIONS

– Striptease homme et femme

– Shows hot et X

– Duo lesbien

– Strip CAR WASH

– Shows pole dance

– Body painting

– Défilés lingerie

– Shows BDSM

– Erotico BDSM

– Atelier et démonstration Shibari

– Striptease cabines

– Shows GLEESE et son apéro champagne

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ESPACE « XL » de BDSM

Un univers immersif pour les amateurs comme pour les curieux, avec :

– Stand BDSM

– Ateliers BDSM

– Démonstrations BDSM

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TOUTE LA JOURNÉE, RETROUVEZ ÉGALEMENT DANS LES ALLÉES DU SALON

– École de pole dance avec démonstrations

– Love-room

– Tatouage et piercing

– Espace photos artistes

– Bar à champagne

– Sexothérapeute

– Théâtre érotique et lap dance

– Massages

– Boutiques de lingerie, jouets, vêtements sexy…

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INFOS PRATIQUES

Lieu : Parc des Expositions – Avenue du Palais des Expositions – 66000 Perpignan

Entrée individuelle : 15 € / Entrée couple : 27 €

Billetterie : https://www.billetweb.fr/salon-de-lerotisme-de-perpignan

Salon tout public (mais interdit aux moins de 18 ans)

Bar, restauration et foodtrucks seront présents sur place.

Partenaires exclusifs : GLEESE et SOIRÉES BY MIKKA

Organisateur : XCabaret

Site web : www.xcabaret.com

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RDV au Parc des Expositions de Perpignan les 12 et 13 septembre 2026 au Salon de l’Erotisme organisé par XCabaret salon erotisme perpignan salon de l’erotisme perpignan