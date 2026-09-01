Salon de l’extra-terrestre : un événement de création contemporaine Forma, centre d’exposition Paris

Informations pratiques

Alors que les activités spatiales reviennent fortement sur le devant de la scène médiatique, l’Observatoire de l’Espace, le laboratoire culturel du CNES (l’agence spatiale française), invite vingt-deux artistes à considérer le rapport des sociétés humaines avec l’Espace extra-terrestre. Dans ce Salon ouvert à toutes et tous, les œuvres présentées abordent et déconstruisent les mythes et images de l’aventure spatiale tels que la figure du héros, l’altérité ou l’investissement spirituel de l’Espace. Issues de la collection d’art contemporain de l’Observatoire de l’Espace et de collaborations avec les artistes, ces sculptures, peintures, vidéos, installations et photographies s’écartent des représentations convenues de l’Espace pour donner une image plus nuancée de l’aventure spatiale et la replacer dans une expérience collective et quotidienne.

Avec les artistes Pat Andrea, Mona Cara, Grégory Chatonsky, Raphaël Dallaporta, Bertrand Dezoteux, Benoît Géhanne, Paul Gibert, Stephan Goldrajch, Michel Gouéry, Annabelle Guetatra, Cédric Hoareau, Gaspard Maîtrepierre, Vincent Odon, Aurélie Pagès, Loïc Pantaly, Élise Parré, Charles-Henry de Pimodan, Olivain Porry, Chloé Silbano, Mary Sue, Jeanne Susplugas, Virginie Yassef

Visites guidées

Tous les jours à 15h, gratuit sur réservation (obligatoire) à ode.inscription@gmail.com

Dans ce premier Salon de l’extra-terrestre, une vingtaine d’artistes présentent leurs œuvres et démystifient l’extra-terrestre et les illusions dont il est porteur.

Du vendredi 25 septembre 2026 au dimanche 27 septembre 2026 :

dimanche

de 13h00 à 18h00

samedi

de 13h00 à 20h00

vendredi

de 13h00 à 20h00

gratuit Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-25T16:00:00+02:00

fin : 2026-09-27T21:00:00+02:00

Date(s) : 2026-09-25T13:00:00+02:00_2026-09-25T20:00:00+02:00;2026-09-26T13:00:00+02:00_2026-09-26T20:00:00+02:00;2026-09-27T13:00:00+02:00_2026-09-27T18:00:00+02:00

Forma, centre d’exposition 127, rue de Turenne 75003 Paris

https://www.cnes-observatoire.fr/ode-expositions/2026-05-25_salon-extra-terrestre/salon-de-l-extra-terrestre.html ode.inscription@gmail.com https://www.facebook.com/ObservatoiredelEspace https://www.facebook.com/ObservatoiredelEspace



Afficher la carte du lieu Forma, centre d’exposition et trouvez le meilleur itinéraire

