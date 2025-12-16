Salon des Auteurs Amoureux des Villages Château de Simiane Valréas

Salon des Auteurs Amoureux des Villages

Château de Simiane 8 Place Aristide Briand Valréas Vaucluse

Début : 2026-10-02 10:00:00

fin : 2026-10-04 19:00:00

2026-10-02

Salon réunissant des auteurs locaux sur le patrimoine, l’histoire, la culture, ainsi que des conférenciers sur le thème choisi à l’occasion de l’année Sévigné

Château de Simiane 8 Place Aristide Briand Valréas 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 08 45 54 90 lesamidesimiane@gmail.com

English : Salon des Auteurs Amoureux des Villages

A fair bringing together local authors on heritage, history, and culture, as well as speakers on the theme chosen to mark the 400th anniversary of the birth of the Marquise de Sévigné.

