Salon des Auteurs Amoureux des Villages Château de Simiane Valréas
Salon des Auteurs Amoureux des Villages Château de Simiane Valréas vendredi 2 octobre 2026.
Salon des Auteurs Amoureux des Villages
Château de Simiane 8 Place Aristide Briand Valréas Vaucluse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-02 10:00:00
fin : 2026-10-04 19:00:00
Date(s) :
2026-10-02
Salon réunissant des auteurs locaux sur le patrimoine, l’histoire, la culture, ainsi que des conférenciers sur le thème choisi à l’occasion de l’année Sévigné
.
Château de Simiane 8 Place Aristide Briand Valréas 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 08 45 54 90 lesamidesimiane@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Salon des Auteurs Amoureux des Villages
A fair bringing together local authors on heritage, history, and culture, as well as speakers on the theme chosen to mark the 400th anniversary of the birth of the Marquise de Sévigné.
L’événement Salon des Auteurs Amoureux des Villages Valréas a été mis à jour le 2025-12-16 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes