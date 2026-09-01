Salon des Beaux Arts 2026 Orangerie du Sénat Paris

Informations pratiques

Le Salon des Beaux Arts expose chaque année depuis 1862 les plus grands noms de l’art contemporain émergent.

Parmi eux et elles : Pierre Puvis de Chavannes, Camille Claudel, Auguste Rodin, Édouard Manet, Suzanne Valadon, Jacqueline Marval, Vincent Munier…

Cette année, le Salon s’enracine de nouveau dans l’écrin végétal de l’Orangerie du Sénat, au coeur du Jardin du Luxembourg, pour présenter le travail d’artistes venus d’horizons divers. Plus d’une centaine d’œuvres seront exposées : illustration, gravure, installations, papier, peinture, performance, photographie, sculpture, céramique et textile.

• Sections Jeune Création, Peinture, Sculpture, Textile, Thema

du 24 au 29 septembre 2026

• Sections Midships, Naturaliste, Papier-Papiers, Photographie, Sculpture

Calendrier des événements

Sections Jeune Création, Peinture, Sculpture, Textile, Thema

Vernissage : vendredi 18 septembre— 17h – 18h30

18, 19, 20, 21 septembre — 11h – 19h

22 septembre — 11h – 18h

Remise des prix : dimanche 20 septembre — 12h – 13h

Sections Midships, Naturaliste, Papier-Papiers, Photographie, Sculpture

Vernissage : jeudi 24 septembre — 17h – 18h30

24, 25, 26, 27, 28 septembre — 11h – 19h

29 septembre — 11h – 18h

Remise des prix : dimanche 27 septembre — 12h – 13h

ORANGERIE DU SÉNAT

Jardin du Luxembourg

Métro : Odéon (lignes 4 et 10), Mabillon (ligne 10), Notre-Dame des Champs (ligne 12)

RER : Luxembourg RER B)

Bus : 21, 27, 38, 63, 81, 96

Le Salon des Beaux Arts expose chaque année depuis 1862 les plus grands noms de l’art contemporain émergent.



Cette année, le Salon s’enracine de nouveau dans l’écrin végétal de l’Orangerie du Sénat, au coeur du Jardin du Luxembourg, pour présenter le travail de plus de cent artistes français et internationaux.

Le mardi 29 septembre 2026

de 11h00 à 18h00

Du jeudi 24 septembre 2026 au lundi 28 septembre 2026 :

lundi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche

de 11h00 à 19h00

Le mardi 22 septembre 2026

de 11h00 à 18h00

Du vendredi 18 septembre 2026 au lundi 21 septembre 2026 :

lundi, vendredi, samedi, dimanche

de 11h00 à 19h00

Fermé le mercredi 23 septembre 2026

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-18T14:00:00+02:00

fin : 2026-09-29T21:00:00+02:00

Date(s) : 2026-09-18T11:00:00+02:00_2026-09-18T19:00:00+02:00;2026-09-19T11:00:00+02:00_2026-09-19T19:00:00+02:00;2026-09-20T11:00:00+02:00_2026-09-20T19:00:00+02:00;2026-09-21T11:00:00+02:00_2026-09-21T19:00:00+02:00;2026-09-22T11:00:00+02:00_2026-09-22T18:00:00+02:00;2026-09-24T11:00:00+02:00_2026-09-24T19:00:00+02:00;2026-09-25T11:00:00+02:00_2026-09-25T19:00:00+02:00;2026-09-26T11:00:00+02:00_2026-09-26T19:00:00+02:00;2026-09-27T11:00:00+02:00_2026-09-27T19:00:00+02:00;2026-09-28T11:00:00+02:00_2026-09-28T19:00:00+02:00;2026-09-29T11:00:00+02:00_2026-09-29T18:00:00+02:00

Orangerie du Sénat 19 bis rue de Vaugirard, Paris 6e 75006 Paris

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