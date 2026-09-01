Salon des Beaux Arts 2026 Orangerie du Sénat Paris
vendredi 18 septembre 2026 · Orangerie du Sénat · Paris
Informations pratiques
Le Salon des Beaux Arts expose chaque année depuis 1862 les plus grands noms de l’art contemporain émergent.
Parmi eux et elles : Pierre Puvis de Chavannes, Camille Claudel, Auguste Rodin, Édouard Manet, Suzanne Valadon, Jacqueline Marval, Vincent Munier…
Cette année, le Salon s’enracine de nouveau dans l’écrin végétal de l’Orangerie du Sénat, au coeur du Jardin du Luxembourg, pour présenter le travail d’artistes venus d’horizons divers. Plus d’une centaine d’œuvres seront exposées : illustration, gravure, installations, papier, peinture, performance, photographie, sculpture, céramique et textile.
• Sections Jeune Création, Peinture, Sculpture, Textile, Thema
du 24 au 29 septembre 2026
• Sections Midships, Naturaliste, Papier-Papiers, Photographie, Sculpture
Calendrier des événements
Sections Jeune Création, Peinture, Sculpture, Textile, Thema
Vernissage : vendredi 18 septembre— 17h – 18h30
18, 19, 20, 21 septembre — 11h – 19h
22 septembre — 11h – 18h
Remise des prix : dimanche 20 septembre — 12h – 13h
Sections Midships, Naturaliste, Papier-Papiers, Photographie, Sculpture
Vernissage : jeudi 24 septembre — 17h – 18h30
24, 25, 26, 27, 28 septembre — 11h – 19h
29 septembre — 11h – 18h
Remise des prix : dimanche 27 septembre — 12h – 13h
ORANGERIE DU SÉNAT
Jardin du Luxembourg
Métro : Odéon (lignes 4 et 10), Mabillon (ligne 10), Notre-Dame des Champs (ligne 12)
RER : Luxembourg RER B)
Bus : 21, 27, 38, 63, 81, 96
Le Salon des Beaux Arts expose chaque année depuis 1862 les plus grands noms de l’art contemporain émergent.
Cette année, le Salon s’enracine de nouveau dans l’écrin végétal de l’Orangerie du Sénat, au coeur du Jardin du Luxembourg, pour présenter le travail de plus de cent artistes français et internationaux.
Le mardi 29 septembre 2026
de 11h00 à 18h00
Du jeudi 24 septembre 2026 au lundi 28 septembre 2026 :
lundi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche
de 11h00 à 19h00
Le mardi 22 septembre 2026
de 11h00 à 18h00
Du vendredi 18 septembre 2026 au lundi 21 septembre 2026 :
lundi, vendredi, samedi, dimanche
de 11h00 à 19h00
Fermé le mercredi 23 septembre 2026
gratuit Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-18T14:00:00+02:00
fin : 2026-09-29T21:00:00+02:00
Date(s) : 2026-09-18T11:00:00+02:00_2026-09-18T19:00:00+02:00;2026-09-19T11:00:00+02:00_2026-09-19T19:00:00+02:00;2026-09-20T11:00:00+02:00_2026-09-20T19:00:00+02:00;2026-09-21T11:00:00+02:00_2026-09-21T19:00:00+02:00;2026-09-22T11:00:00+02:00_2026-09-22T18:00:00+02:00;2026-09-24T11:00:00+02:00_2026-09-24T19:00:00+02:00;2026-09-25T11:00:00+02:00_2026-09-25T19:00:00+02:00;2026-09-26T11:00:00+02:00_2026-09-26T19:00:00+02:00;2026-09-27T11:00:00+02:00_2026-09-27T19:00:00+02:00;2026-09-28T11:00:00+02:00_2026-09-28T19:00:00+02:00;2026-09-29T11:00:00+02:00_2026-09-29T18:00:00+02:00
Orangerie du Sénat 19 bis rue de Vaugirard, Paris 6e 75006 Paris
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