Salon des Formations Supérieures aux Métiers du Vivant, Agrocampus de Saint-Germain-en-Laye et Chambourcy, Saint-Germain-en-Laye
mercredi 13 janvier 2027 · Agrocampus de Saint-Germain-en-Laye et Chambourcy · Saint-Germain-en-Laye
Informations pratiques
Salon des Formations Supérieures aux Métiers du Vivant Mercredi 13 janvier 2027, 14h00 Agrocampus de Saint-Germain-en-Laye et Chambourcy Yvelines
Entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2027-01-13T14:00:00+01:00 – 2027-01-13T18:00:00+01:00
Fin : 2027-01-13T14:00:00+01:00 – 2027-01-13T18:00:00+01:00
Avec un pôle écoles, un pôle témoignages, un pôle professionnel et le pôle Agrocampus, le Salon du supérieur, ouvert à toustes, accueillent et renseigne tous les apprenant-e-s qui souhaitent poursuivre ou se diriger vers les métiers du vivant ! De quoi repartir avec une mine d’informations et affiner son projet professionnel.
Agrocampus de Saint-Germain-en-Laye et Chambourcy Route des princesses, 78100 Saint-Germain-en-Laye Saint-Germain-en-Laye 78100 Yvelines Île-de-France
Venez découvrir les Métiers du Vivant à l’Agrocampus de Saint-Germain-en-Laye / Chambourcy !
Agrocampus78
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