Salon des Formations Supérieures aux Métiers du Vivant, Agrocampus de Saint-Germain-en-Laye et Chambourcy, Saint-Germain-en-Laye

Informations pratiques

Salon des Formations Supérieures aux Métiers du Vivant Mercredi 13 janvier 2027, 14h00 Agrocampus de Saint-Germain-en-Laye et Chambourcy Yvelines

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-01-13T14:00:00+01:00 – 2027-01-13T18:00:00+01:00

Fin : 2027-01-13T14:00:00+01:00 – 2027-01-13T18:00:00+01:00

Avec un pôle écoles, un pôle témoignages, un pôle professionnel et le pôle Agrocampus, le Salon du supérieur, ouvert à toustes, accueillent et renseigne tous les apprenant-e-s qui souhaitent poursuivre ou se diriger vers les métiers du vivant ! De quoi repartir avec une mine d’informations et affiner son projet professionnel.

Agrocampus de Saint-Germain-en-Laye et Chambourcy Route des princesses, 78100 Saint-Germain-en-Laye Saint-Germain-en-Laye 78100 Yvelines Île-de-France

Venez découvrir les Métiers du Vivant à l’Agrocampus de Saint-Germain-en-Laye / Chambourcy !

Agrocampus78