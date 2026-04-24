Abbeville

Salon des minéraux

15 Rue Josse Van Robais Abbeville Somme

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-24 10:00:00

fin : 2026-10-25 18:00:00

Date(s) :

2026-10-24

Le Salon des minéraux, bijoux, fossiles et météorites invite à un véritable voyage au cœur de la Terre et du temps. Plus de 30 exposants présentent des pièces remarquables cristallisations spectaculaires, bijoux façonnés à partir de pierres naturelles, fossiles anciens et fragments venus de l’espace. Un rendez-vous dédié à la curiosité, à la passion et à l’émerveillement minéral.

Le Salon des minéraux, bijoux, fossiles et météorites invite à un véritable voyage au cœur de la Terre et du temps. Plus de 30 exposants présentent des pièces remarquables cristallisations spectaculaires, bijoux façonnés à partir de pierres naturelles, fossiles anciens et fragments venus de l’espace. Un rendez-vous dédié à la curiosité, à la passion et à l’émerveillement minéral. .

15 Rue Josse Van Robais Abbeville 80100 Somme Hauts-de-France ggp.80ar@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Salon des minéraux, bijoux, fossiles et météorites invites you on a journey through time and the Earth. More than 30 exhibitors present remarkable pieces: spectacular crystallizations, jewelry fashioned from natural stones, ancient fossils and fragments from outer space. An event dedicated to curiosity, passion and mineral wonder.

L’événement Salon des minéraux Abbeville a été mis à jour le 2026-04-08 par OT DE LA BAIE DE SOMME