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Salon des minéraux Abbeville

Salon des minéraux Abbeville samedi 24 octobre 2026.

Adresse : 15 Rue Josse Van Robais

Ville : 80100 Abbeville

Département : Somme

Début : samedi 24 octobre 2026

Fin : dimanche 25 octobre 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif :

Abbeville

Salon des minéraux

15 Rue Josse Van Robais Abbeville Somme

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-24 10:00:00
fin : 2026-10-25 18:00:00

Date(s) :
2026-10-24

Le Salon des minéraux, bijoux, fossiles et météorites invite à un véritable voyage au cœur de la Terre et du temps. Plus de 30 exposants présentent des pièces remarquables cristallisations spectaculaires, bijoux façonnés à partir de pierres naturelles, fossiles anciens et fragments venus de l’espace. Un rendez-vous dédié à la curiosité, à la passion et à l’émerveillement minéral.
Le Salon des minéraux, bijoux, fossiles et météorites invite à un véritable voyage au cœur de la Terre et du temps. Plus de 30 exposants présentent des pièces remarquables cristallisations spectaculaires, bijoux façonnés à partir de pierres naturelles, fossiles anciens et fragments venus de l’espace. Un rendez-vous dédié à la curiosité, à la passion et à l’émerveillement minéral.   .

15 Rue Josse Van Robais Abbeville 80100 Somme Hauts-de-France   ggp.80ar@gmail.com

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English :

The Salon des minéraux, bijoux, fossiles et météorites invites you on a journey through time and the Earth. More than 30 exhibitors present remarkable pieces: spectacular crystallizations, jewelry fashioned from natural stones, ancient fossils and fragments from outer space. An event dedicated to curiosity, passion and mineral wonder.

L’événement Salon des minéraux Abbeville a été mis à jour le 2026-04-08 par OT DE LA BAIE DE SOMME

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