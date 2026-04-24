Salon des minéraux Abbeville
Salon des minéraux Abbeville samedi 24 octobre 2026.
Abbeville
Salon des minéraux
15 Rue Josse Van Robais Abbeville Somme
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-24 10:00:00
fin : 2026-10-25 18:00:00
Date(s) :
2026-10-24
Le Salon des minéraux, bijoux, fossiles et météorites invite à un véritable voyage au cœur de la Terre et du temps. Plus de 30 exposants présentent des pièces remarquables cristallisations spectaculaires, bijoux façonnés à partir de pierres naturelles, fossiles anciens et fragments venus de l’espace. Un rendez-vous dédié à la curiosité, à la passion et à l’émerveillement minéral.
Le Salon des minéraux, bijoux, fossiles et météorites invite à un véritable voyage au cœur de la Terre et du temps. Plus de 30 exposants présentent des pièces remarquables cristallisations spectaculaires, bijoux façonnés à partir de pierres naturelles, fossiles anciens et fragments venus de l’espace. Un rendez-vous dédié à la curiosité, à la passion et à l’émerveillement minéral. .
15 Rue Josse Van Robais Abbeville 80100 Somme Hauts-de-France ggp.80ar@gmail.com
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English :
The Salon des minéraux, bijoux, fossiles et météorites invites you on a journey through time and the Earth. More than 30 exhibitors present remarkable pieces: spectacular crystallizations, jewelry fashioned from natural stones, ancient fossils and fragments from outer space. An event dedicated to curiosity, passion and mineral wonder.
L’événement Salon des minéraux Abbeville a été mis à jour le 2026-04-08 par OT DE LA BAIE DE SOMME
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