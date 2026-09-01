SALON DES SENIORS AUXERREXPO Auxerre

Informations pratiques

Auxerre

SALON DES SENIORS

AUXERREXPO 1 Rue des Plaines de l’Yonne Auxerre Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26 10:00:00

fin : 2026-09-26 18:00:00

Date(s) :

2026-09-26

Le Salon des Seniors, c’est une journée entière pensée pour ceux qui veulent aborder la retraite avec envie et sérénité. Seniors, retraités actifs, proches et aidants se retrouvent dans un espace unique où chacun trouve des réponses concrètes à ses questions santé, maintien à domicile, aménagement du logement, loisirs, culture, gastronomie, transmission et bien plus encore. .

AUXERREXPO 1 Rue des Plaines de l’Yonne Auxerre 89000 Yonne Bourgogne-Franche-Comté

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English : SALON DES SENIORS

L’événement SALON DES SENIORS Auxerre a été mis à jour le 2026-08-09 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)