Salon des vins 2026 Palais des Congrès Charles Aznavour Montélimar

Salon des vins 2026

Palais des Congrès Charles Aznavour Avenue du 14 juillet 1789 Montélimar Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-13

fin : 2026-03-15 19:00:00

Date(s) :

2026-03-13 2026-03-14 2026-03-15

Découvrez une sélection de vignerons, dégustez des crus d’exception et explorez la richesse de nos terroirs. Un rendez-vous incontournable pour les amateurs de vin.

.

Palais des Congrès Charles Aznavour Avenue du 14 juillet 1789 Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Discover a selection of winegrowers, taste exceptional vintages and explore the richness of our terroirs. An unmissable event for wine lovers.

L’événement Salon des vins 2026 Montélimar a été mis à jour le 2026-02-04 par Montélimar Tourisme Agglomération