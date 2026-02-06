Salon des vins 2026 Palais des Congrès Charles Aznavour Montélimar

Salon des vins 2026

Palais des Congrès Charles Aznavour Avenue du 14 juillet 1789 Montélimar Drôme

Début : 2026-03-13
fin : 2026-03-15 19:00:00

2026-03-13 2026-03-14 2026-03-15

Découvrez une sélection de vignerons, dégustez des crus d’exception et explorez la richesse de nos terroirs. Un rendez-vous incontournable pour les amateurs de vin.
Palais des Congrès Charles Aznavour Avenue du 14 juillet 1789 Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes  

Discover a selection of winegrowers, taste exceptional vintages and explore the richness of our terroirs. An unmissable event for wine lovers.

