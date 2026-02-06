Salon des vins 2026 Palais des Congrès Charles Aznavour Montélimar
Salon des vins 2026 Palais des Congrès Charles Aznavour Montélimar vendredi 13 mars 2026.
Salon des vins 2026
Palais des Congrès Charles Aznavour Avenue du 14 juillet 1789 Montélimar Drôme
Début : 2026-03-13
fin : 2026-03-15 19:00:00
2026-03-13 2026-03-14 2026-03-15
Découvrez une sélection de vignerons, dégustez des crus d’exception et explorez la richesse de nos terroirs. Un rendez-vous incontournable pour les amateurs de vin.
Palais des Congrès Charles Aznavour Avenue du 14 juillet 1789 Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes
English :
Discover a selection of winegrowers, taste exceptional vintages and explore the richness of our terroirs. An unmissable event for wine lovers.
