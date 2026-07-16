SALON DES VINS DE SENLIS, Manège du Quartier Ordener, Senlis

Informations pratiques

SALON DES VINS DE SENLIS 20 – 22 novembre Manège du Quartier Ordener Oise

Entrée gratuite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-20T17:30:00+01:00 – 2026-11-20T20:30:00+01:00

Fin : 2026-11-22T10:00:00+01:00 – 2026-11-22T18:00:00+01:00

Fin 2026, Senlis accueillera la trente-deuxième édition de son Salon des Vins. Toujours organisé par le Lions Club en partenariat avec la ville de Senlis, l’événement se déroulera au manège du Quartier Ordener pendant trois jours, du vendredi 20 au dimanche 22 novembre 2026. L’entrée est gratuite et le stationnement possible sur place.

La plupart des régions et des cépages de France sont représentés : Alsace, Champagne, Bourgogne, Beaujolais, Côtes-du-Rhône, Languedoc-Roussillon, Sud-Ouest, Bordeaux, Loire… et Hauts-de-France !

Le salon accueillera plusieurs nouveaux domaines. En Bourgogne, dans le Mâconnais, installé dans le village de Fuissé, Patrick Bressand et ses appellations Pouilly-Fuissé et Saint-Véran. Au cœur de l’Ardèche, à Saint-Julien-en-Saint-Alban, le Domaine de Chamée et ses vignes en appellations Côtes-du-Rhône et Collines Rhodaniennes, lauréat du 1er prix du Concours Vigneron et Terroirs d’Avenir. Et, pour la toute première fois, les Hauts-de France seront présents, avec la participation de Martin Ebersbach, viticulteur dans la Somme depuis sept ans, qui nous fera déguster les superbes vins effervescents de son Domaine du Vignoble des Vœux.

Ils rejoindront les exposants fidèles et talentueux du salon. Ces vignerons de toutes les générations, femmes et hommes passionnés, sont impatients d’inviter chacune et chacun à découvrir, comparer, choisir. Avec eux, un fromager expert, « star » bien connue de notre salon.

Le midi, les visiteurs pourront déjeuner dans l’espace restauration. Cette année, ils retrouveront, d’un côté, un traiteur et ses savoureux plats chauds et, de l’autre, un bar à huitres et à fruits de mer, tenu par un Meilleur Ouvrier de France.

En déposant simplement une petite carte avec son nom dans l’urne, chaque visiteuse, chaque visiteur tentera la chance de gagner une bouteille pendant sa visite. Elle/il participera également gratuitement à une tombola dont le tirage aura lieu à la fin du salon. Nombreux lots dont, pour le gagnant ou la gagnante, son poids en vins !

Les bénéfices de cette manifestation sont entièrement destinés aux nombreuses actions menées par le Lions Club Senlis Trois Forêts en faveur de l’enfance (dont Enfants Cancers Santé), de la jeunesse (Prix Jeunes Talents), du handicap (Bibliothèque sonore, Cécifoot, accompagnement d’élèves en situation de handicap), de la santé (prévention du diabète, mieux-être des malades…), de l’environnement. Le club contribue également, via sa tombola, à l’éducation d’un chien pour un enfant malvoyant ou aveugle en soutenant la fondation Frédéric Gaillanne.

Manège du Quartier Ordener 6-8 rue des Jardiniers 60300 SENLIS Senlis 60300 Fours à Chaux Oise Hauts-de-France [{« type »: « email », « value »: « salondesvinssenlis@gmail.com »}]

Du 20 au 22 novembre 2026, Senlis accueille la 32e édition de son Salon des Vins. Organisé par le Lions Club avec la ville de Senlis, l’événement se déroule au manège Ordener.

Lions Club Senlis Trois Forêts