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Salon du Bien-être “Yozenco” au Parc des Expositions de Mâcon Mâcon Mâcon

samedi 14 novembre 2026 · Mâcon

Salon du Bien-être “Yozenco” au Parc des Expositions de Mâcon Mâcon Mâcon

Informations pratiques

Début
samedi 14 novembre 2026
Fin
samedi 14 novembre 2026
Lieu
Mâcon
Adresse
71000
Ville
Mâcon

Salon du Bien-être “Yozenco” au Parc des Expositions de Mâcon Mâcon Mâcon 14 et 15 novembre

RDV les 14 et 15 novembre 2026 pour le Salon du Bien-être et des Arts Divinatoires « Yozenco » au Parc des Expositions à MACON. 80 exposants – 30 conférences. ENTREE GRATUITE

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-11-14T14:00:00.000+01:00
Fin : 2026-11-15T19:00:00.000+01:00

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Mâcon 71000 Mâcon


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