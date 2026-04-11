Informations pratiques

Salon du Bien-être “Yozenco” au Parc des Expositions de Mâcon Mâcon Mâcon 14 et 15 novembre

RDV les 14 et 15 novembre 2026 pour le Salon du Bien-être et des Arts Divinatoires « Yozenco » au Parc des Expositions à MACON. 80 exposants – 30 conférences. ENTREE GRATUITE

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-11-14T14:00:00.000+01:00

Fin : 2026-11-15T19:00:00.000+01:00

1



Mâcon 71000 Mâcon



Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

