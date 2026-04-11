AGENDA · Mâcon
Salon du Bien-être “Yozenco” au Parc des Expositions de Mâcon Mâcon Mâcon
samedi 14 novembre 2026 · Mâcon
Informations pratiques
Salon du Bien-être “Yozenco” au Parc des Expositions de Mâcon Mâcon Mâcon 14 et 15 novembre
RDV les 14 et 15 novembre 2026 pour le Salon du Bien-être et des Arts Divinatoires « Yozenco » au Parc des Expositions à MACON. 80 exposants – 30 conférences. ENTREE GRATUITE
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-11-14T14:00:00.000+01:00
Fin : 2026-11-15T19:00:00.000+01:00
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Mâcon 71000 Mâcon
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