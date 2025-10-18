Salon du Bien-être “Yozenco” au Parc des Expositions de Mâcon, Mâcon, Mâcon

Informations pratiques

Salon du Bien-être “Yozenco” au Parc des Expositions de Mâcon 14 et 15 novembre Mâcon Saône-et-Loire

entrée gratuite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-14T14:00:00+01:00 – 2026-11-14T20:00:00+01:00

Fin : 2026-11-15T10:00:00+01:00 – 2026-11-15T19:00:00+01:00

Salon du Bien-être et des Arts Divinatoires “Yozenco” Parc des Expositions dans la ville de Mâcon

– Samedi 14 novembre 2026 de 14:00 à 20:00

– Dimanche 15 novembre 2026 de 10:00 à 19:00

ENTREE GRATUITE / CONFERENCES GRATUITES

Un rendez-vous IMMANQUABLE pour découvrir durant un week-end des exposants, créateurs, coachs, praticiens, artisans et professionnels du Bien-être et des Arts Divinatoires et profitez des dizaines de conférences et ateliers gratuits.

CE QUI VOUS ATTEND au Salon bien-être de Mâcon !

– 80 exposants

– 30 conférences et ateliers gratuits

– 1 espace foodtrucks

– 5 univers :

* L’univers et l’espace du bien-être : santé au naturel, lithothérapie, massage énergétique, développement personnel, minceur, beauté, formation, coaching, sport…

* Les Médecines douces et alternatives : reiki, énergéticien, magnétiseur, radiesthésiste, soin, naturopathie…

* L’univers nature et bio : produits bio, cosmétiques bio, huiles essentielles, savons naturels, tisanes et infusions bio, conseils nutritionnels, CBD, pierres naturelles…

* L’univers Minéraux & bijoux : avec des orgonites, des gemmes et géodes naturels, du cristal de roche, émerveillez-des figurines de dragons, des cristaux, pierres roulées ou polies, bijoux de créateurs…

* Les Arts divinatoires : cartomancie, médiumnité, voyance, numérologie, astrologie…

Échangez avec les exposants, artisans et coachs. Profitez des massages proposés. Offrez-vous une séance d’astrologie ou une consultation avec un médium. Testez de nouveaux produits. Participez aux ateliers, animations et conférences gratuits.

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INFORMATIONS PRATIQUES

– Lieu de l’Evenement : Parc des Expositions – 198 Avenue Pierre Bérégovoy – 71000 Mâcon

Un événement en tournée dans toute la France

Mâcon 71000 Mâcon 71000 Mâcon Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté [{« type »: « link », « value »: « https://yozenco.com/salons/france/macon/157-salon-bien-etre-et-arts-divinatoires »}]

RDV les 14 et 15 novembre 2026 pour le Salon du Bien-être et des Arts Divinatoires « Yozenco » au Parc des Expositions à MACON. 80 exposants – 30 conférences. ENTREE GRATUITE