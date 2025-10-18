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AGENDA · Mâcon

Salon du Bien-être “Yozenco” au Parc des Expositions de Mâcon, Mâcon, Mâcon

samedi 14 novembre 2026 · Mâcon

Salon du Bien-être “Yozenco” au Parc des Expositions de Mâcon, Mâcon, Mâcon

Informations pratiques

Début
samedi 14 novembre 2026
Fin
dimanche 15 novembre 2026
Lieu
Mâcon
Adresse
71000
Ville
71000 Mâcon
Département
Saône-et-Loire
Tarif
entrée gratuite

Salon du Bien-être “Yozenco” au Parc des Expositions de Mâcon 14 et 15 novembre Mâcon Saône-et-Loire

entrée gratuite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-11-14T14:00:00+01:00 – 2026-11-14T20:00:00+01:00
Fin : 2026-11-15T10:00:00+01:00 – 2026-11-15T19:00:00+01:00

Salon du Bien-être et des Arts Divinatoires “Yozenco” Parc des Expositions dans la ville de Mâcon

– Samedi 14 novembre 2026 de 14:00 à 20:00
– Dimanche 15 novembre 2026 de 10:00 à 19:00

ENTREE GRATUITE / CONFERENCES GRATUITES

Un rendez-vous IMMANQUABLE pour découvrir durant un week-end des exposants, créateurs, coachs, praticiens, artisans et professionnels du Bien-être et des Arts Divinatoires et profitez des dizaines de conférences et ateliers gratuits.

CE QUI VOUS ATTEND au Salon bien-être de Mâcon !

– 80 exposants
– 30 conférences et ateliers gratuits
– 1 espace foodtrucks
– 5 univers :

* L’univers et l’espace du bien-être : santé au naturel, lithothérapie, massage énergétique, développement personnel, minceur, beauté, formation, coaching, sport…
* Les Médecines douces et alternatives : reiki, énergéticien, magnétiseur, radiesthésiste, soin, naturopathie…
* L’univers nature et bio : produits bio, cosmétiques bio, huiles essentielles, savons naturels, tisanes et infusions bio, conseils nutritionnels, CBD, pierres naturelles…
* L’univers Minéraux & bijoux : avec des orgonites, des gemmes et géodes naturels, du cristal de roche, émerveillez-des figurines de dragons, des cristaux, pierres roulées ou polies, bijoux de créateurs…
* Les Arts divinatoires : cartomancie, médiumnité, voyance, numérologie, astrologie…

Échangez avec les exposants, artisans et coachs. Profitez des massages proposés. Offrez-vous une séance d’astrologie ou une consultation avec un médium. Testez de nouveaux produits. Participez aux ateliers, animations et conférences gratuits.

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INFORMATIONS PRATIQUES

– Lieu de l’Evenement : Parc des Expositions – 198 Avenue Pierre Bérégovoy – 71000 Mâcon

Un événement en tournée dans toute la France

Mâcon 71000 Mâcon 71000 Mâcon Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté [{« type »: « link », « value »: « https://yozenco.com/salons/france/macon/157-salon-bien-etre-et-arts-divinatoires »}]
RDV les 14 et 15 novembre 2026 pour le Salon du Bien-être et des Arts Divinatoires « Yozenco » au Parc des Expositions à MACON. 80 exposants – 30 conférences. ENTREE GRATUITE

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