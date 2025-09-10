Salon du cheval

Route de Paris Angers Maine-et-Loire

Tarif : 10 – 10 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-13 10:00:00

fin : 2026-11-15 18:00:00

Date(s) :

2026-11-13 2026-11-14 2026-11-15

Dédié aux amoureux du cheval, le Salon du Cheval s’impose aujourd’hui comme l’un des plus importants rendez-vous annuels du Grand-Ouest pour les passionnés d’équitation. .

Route de Paris Angers 49000 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 93 40 40 parcexpo@destination-angers.com

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English :

L’événement Salon du cheval Angers a été mis à jour le 2026-03-27 par Destination Angers