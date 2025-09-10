Salon du cheval Angers
Salon du cheval Angers vendredi 13 novembre 2026.
Salon du cheval
Route de Paris Angers Maine-et-Loire
Tarif : 10 – 10 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-13 10:00:00
fin : 2026-11-15 18:00:00
Date(s) :
2026-11-13 2026-11-14 2026-11-15
Dédié aux amoureux du cheval, le Salon du Cheval s’impose aujourd’hui comme l’un des plus importants rendez-vous annuels du Grand-Ouest pour les passionnés d’équitation. .
Route de Paris Angers 49000 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 93 40 40 parcexpo@destination-angers.com
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English :
L’événement Salon du cheval Angers a été mis à jour le 2026-03-27 par Destination Angers
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