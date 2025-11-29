Salon du chocolat de Sedan Sedan

Salon du chocolat de Sedan

Salle Marcel Schmitt Sedan Ardennes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-21

fin : 2026-03-22

Date(s) :

2026-03-21

Chocolat, douceurs et créations artisanales… laissez-vous tenter au Salon du Chocolat !Des artisans chocolatiers venus de toute la France mais aussi de Belgique exposent leurs produits. En 2025, 27 artisans chocolatiers français et belges étaient présents pour vous proposer des chocolats de qualité. Démonstrations, ateliers, dégustations… Pour cette 11ème édition, les fonds sont reversés à l’Unité Cognitivo Comportementale pour lui offrir une table magique.

Salle Marcel Schmitt Sedan 08200 Ardennes Grand Est rotarysedan@free.fr

English :

Chocolate, sweets and artisanal creations? let yourself be tempted at the Salon du Chocolat! Artisan chocolatiers from all over France and Belgium exhibit their products. In 2025, 27 French and Belgian chocolatiers were on hand to offer you quality chocolates. Demonstrations, workshops, tastings? For this 11th edition, funds were donated to the Unité Cognitivo Comportementale to provide it with a magic table.

