Salon du livre ancien et d’occasion à Prayssac Prayssac

Informations pratiques

Prayssac

Salon du livre ancien et d’occasion à Prayssac

38 Rue de la République Prayssac Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-01 09:00:00

fin : 2026-08-02 18:00:00

Date(s) :

2026-08-01 2026-08-02

L'association Livr'et vous de PRAYSSAC, organise le 6éme salon du livre ancien et d’occasion le week-end du 1er et 2 août à Prayssac.

Le salon du livre ancien se déroulera dans la l’Espace Maurice Faure avec des professionnels du livre ancien, venus de divers départements et celui de l’occasion sera juste à côté sous la halle aux sports.

Le salon est ouvert le samedi 1er août de 9h à 19h et le dimanche 2 août de 9h à 18h.

Différents types de livres seront proposés des romans, des policiers, de l'histoire, de l'art, de la littérature, du patrimoine, des classiques, des livres de cuisine, des livres pour enfants et bien d'autres

L'association Livr'et vous de PRAYSSAC, organise le 6éme salon du livre ancien et d’occasion le week-end du 1er et 2 août à Prayssac.

Le salon du livre ancien se déroulera dans la l’Espace Maurice Faure avec des professionnels du livre ancien, venus de divers départements et celui de l’occasion sera juste à côté sous la halle aux sports.

Le salon est ouvert le samedi 1er août de 9h à 19h et le dimanche 2 août de 9h à 18h.

Différents types de livres seront proposés des romans, des policiers, de l'histoire, de l'art, de la littérature, du patrimoine, des classiques, des livres de cuisine, des livres pour enfants et bien d'autres. Des livres en anglais seront également proposés.

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38 Rue de la République Prayssac 46220 Lot Occitanie +33 6 48 52 87 00 postmaster@livretvous.fr

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English :

The Livr'et vous association in Prayssac is organizing the 6th antique and used book fair on the weekend of August 1 and 2 in Prayssac.

The antique book fair will take place at the Espace Maurice Faure with antique book dealers from various departments, and the used book fair will be held right next door at the sports hall.

The fair is open on Saturday, August 1, from 9 a.m. to 7 p.m., and on Sunday, August 2, from 9 a.m. to 6 p.m.%A0

Various types of books will be available: novels, mysteries, history, art, literature, heritage, classics, cookbooks, children’s books, and many others

L’événement Salon du livre ancien et d’occasion à Prayssac Prayssac a été mis à jour le 2026-07-18 par OT CVL Vignoble