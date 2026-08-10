Salon du livre jeunesse Abbaye des Prémontrés Pont-à-Mousson

Informations pratiques

Pont-à-Mousson

Salon du livre jeunesse

Abbaye des Prémontrés 9 rue Saint Martin Pont-à-Mousson Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Samedi 2026-11-14 10:00:00

fin : 2026-11-15 17:00:00

Date(s) :

2026-11-14 2026-11-15

Un week-end magique dédiée à la littérature jeunesse !

Plus de douze auteurs et autrices talentueux seront présents pour partager leurs univers à travers des rencontres, des séances de dédicaces et des ateliers créatifs.

Rencontres et dédicaces, animations et ateliers, retrouvez le programme détaillé sur l’agenda de l’Abbaye des Prémontrés !Tout public

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Abbaye des Prémontrés 9 rue Saint Martin Pont-à-Mousson 54700 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 81 10 32

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A magical weekend dedicated to children’s literature!

More than twelve talented authors will be on hand to share their worlds through meet-and-greets, book signings, and creative workshops.

Meet-and-greets, book signings, activities, and workshops—check out the detailed program on the Abbaye des Prémontrés calendar!

L’événement Salon du livre jeunesse Pont-à-Mousson a été mis à jour le 2026-08-10 par OFFICE DE TOURISME DU BASSIN DE PONT A MOUSSON