Salon du livre régional, Temple protestant, Reims

Informations pratiques

Salon du livre régional 19 et 20 septembre Temple protestant Marne

Entrée au 12 rue Andrieux.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

L’association Les sacres qui pétillent organise dans les salles annexes du temple un salon du livre régional avec 25 auteurs.

Entrée au 12 rue Andrieux.

Temple protestant 13 ter Boulevard Lundy, 51100 Reims Reims 51100 Quartier Centre Ville Marne Grand Est +33 3 26 47 55 06 Après avoir disposé de différents lieux de culte depuis 1833, l’Église réformée de Reims s’installe, en 1867, dans un édifice à son adresse actuelle.

Détruit par les bombardements de la Première Guerre mondiale, on doit sa reconstruction à Charles Letrosne (1868-1938), architecte en chef des bâtiments civils et des palais nationaux. S’inspirant du temple de Levallois-Perret, l’édifice allie les références de l’architecture médiévale et la modernité constructive, avec sa structure et sa nef en béton.

Le jardin du temple, que les Rémois appellent «cloître», visible du boulevard, est une exception dans la typologie des édifices cultuels protestants. Inauguré le 11 novembre 1923, il évoque le passé douloureux de la Première Guerre mondiale à Reims, puisqu’il a une fonction de monument aux morts, à la mémoire des 113 militaires «enfants de la paroisse, morts pour la France» et des 14 victimes civiles des bombardements.

L’association Les sacres qui pétillent organise dans les salles annexes du temple un salon du livre régional avec 25 auteurs.

© peilincheng