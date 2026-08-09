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AGENDA · Auxerre

Salon du Mariage Auxerrexpo Auxerre

samedi 7 novembre 2026 · Auxerrexpo · Auxerre

Informations pratiques

Début
samedi 7 novembre 2026
Fin
samedi 7 novembre 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
Auxerrexpo
Adresse
1 Rue des Plaines de l'Yonne
Ville
89000 Auxerre
Département
Yonne
Tarif
Gratuit Gratuit

Auxerre

Salon du Mariage

Auxerrexpo 1 Rue des Plaines de l’Yonne Auxerre Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-07 10:00:00
fin : 2026-11-08 17:00:00

Date(s) :
2026-11-07 2026-11-08

Robe, traiteur, décoration, photographe, animations, faire-part, wedding planner… Organiser un mariage, c’est coordonner des dizaines de décisions en même temps. Le Salon du Mariage et de la Cérémonie réunit le temps d’un week-end tous les professionnels dont vous avez besoin pour comparer, choisir et vous laisser conseiller en toute sérénité.   .

Auxerrexpo 1 Rue des Plaines de l’Yonne Auxerre 89000 Yonne Bourgogne-Franche-Comté  

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English : Salon du Mariage

L’événement Salon du Mariage Auxerre a été mis à jour le 2026-08-09 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)

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