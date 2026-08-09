Salon du Mariage Auxerrexpo Auxerre

Informations pratiques

Auxerre

Salon du Mariage

Auxerrexpo 1 Rue des Plaines de l’Yonne Auxerre Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-07 10:00:00

fin : 2026-11-08 17:00:00

Date(s) :

2026-11-07 2026-11-08

Robe, traiteur, décoration, photographe, animations, faire-part, wedding planner… Organiser un mariage, c’est coordonner des dizaines de décisions en même temps. Le Salon du Mariage et de la Cérémonie réunit le temps d’un week-end tous les professionnels dont vous avez besoin pour comparer, choisir et vous laisser conseiller en toute sérénité. .

Auxerrexpo 1 Rue des Plaines de l’Yonne Auxerre 89000 Yonne Bourgogne-Franche-Comté

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Salon du Mariage

L’événement Salon du Mariage Auxerre a été mis à jour le 2026-08-09 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)