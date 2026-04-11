Salon du Mariage de Caen Rue Joseph Philippon Caen
Salon du Mariage de Caen Rue Joseph Philippon Caen vendredi 30 octobre 2026.
Caen
Salon du Mariage de Caen
Rue Joseph Philippon Parc des expositions de Caen Caen Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-10-30
fin : 2026-11-01
Date(s) :
2026-10-30
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Rue Joseph Philippon Parc des expositions de Caen Caen 14000 Calvados Normandie +33 6 08 56 28 88 esther@pc-organisation.com
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English : Salon du Mariage de Caen
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L’événement Salon du Mariage de Caen Caen a été mis à jour le 2026-04-08 par OT Caen la Mer
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