Salon du Mariage de Caen Rue Joseph Philippon Caen

Caen

Salon du Mariage de Caen

Rue Joseph Philippon Parc des expositions de Caen Caen Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-10-30

fin : 2026-11-01

Date(s) :

2026-10-30

Organisez votre mariage en une journée ! Domaines, traiteurs, coiffeurs, magasins de robes et costumes, agences de voyages, décorateurs, musiciens, fleuristes, photographes, vidéastes, papeteries…

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Vous y rencontrerez plus de 100 prestataires locaux et passionnés !

Notre objectif est de vous libérer de votre stress, en allant jusqu’à vous proposer un service de garderie sur le salon pour faciliter votre venue.

Profitez d’un moment d’exception où les meilleurs professionnels du mariage de Vannes se réunissent pour venir à votre rencontre.

Des animations pimenteront votre visite et votre futur mariage. 3 fois par jour, assistez à un défilé de robes de mariée, costumes, bouquets, coiffures et prêt à porter. .

Rue Joseph Philippon Parc des expositions de Caen Caen 14000 Calvados Normandie +33 6 08 56 28 88 esther@pc-organisation.com

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English : Salon du Mariage de Caen

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L’événement Salon du Mariage de Caen Caen a été mis à jour le 2026-04-08 par OT Caen la Mer