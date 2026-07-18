Informations pratiques

Salon du Paranormal à l’Aréna d’Aix – 3ème édition Aix-en-Provence Aix-en-Provence 12 et 13 septembre

Vivez une expérience extraordinaire à l’Aréna du Pays d’Aix lors du Salon du Paranormal les 12 et 13 septembre 2026. Au programme : conférences, témoignages, enquêteurs, débats publics, spectacles…

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-09-12T10:00:00.000+02:00

Fin : 2026-09-13T19:00:00.000+02:00

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